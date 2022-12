Siena, premio Motumundi 2022 a Maria Cristina Fossi docente dell'Università

30 dicembre 2022 a

a

a

Maria Cristina Fossi, ordinaria di Ecologia ed ecotossicologia all’Università di Siena, è la vincitrice del premio Motumundi 2022. Nel 2012 la docente ha fornito le prime prove al mondo degli effetti delle microplastiche sulle balene.

La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento si è svolta al Santa Chiara Lab, alla presenza di Angelo Riccaboni e di Roberto Vitale, presidente proprio di questo premio, che ha commentato: “E’ un privilegio onorare una scienziata di fama internazionale, una donna i cui studi sulle microplastiche e, in modo particolare, sull’impatto che hanno sulla biodiversità del Mediterraneo sono riferimento a livello mondiale. La professoressa Fossi è un’eccellenza italiana che condivide l’urgenza di accendere i riflettori sulla necessità di sviluppare una nuova cultura dell’ambiente. Le microplastiche nei mari e nell’Oceano non sono un problema del futuro, ma un’emergenza”.

Il Santa Chiara Lab finanzia ricerche sulle super trote

Fossi dal 2000 è direttrice scientifica del Biomarker laboratory (Cibm), e nel campo dei rifiuti marini è coordinatrice scientifica del progetto Plastic busters, che ha lo scopo di monitorare e mitigare l’impatto della plastica nel Mediterraneo ed è stato accreditato nel 2016 da Union for the Mediterranean. Nel 2019 è stato anche dichiarato, dall’Unione europea, progetto di eccellenza per il Bluemed pilot for a plastic free healtly Mediterranean. "Ringrazio il Festival Motumundi - commenta - per questo riconoscimento che non premia soltanto il mio lavoro, ma lo sforzo condotto negli ultimi 10 anni da tutto il team di Plastic bluster per cercare di unire, nella battaglia contro i rifiuti marini, la sponda Sud e quella Nord del Mediterraneo. Siamo un gruppo di sognatori che hanno creduto e continueranno a credere in questa meravigliosa avventura”.

Lo sviluppo sostenibile si impara a Siena.

Negli anni scorsi, il premio Motumundi è stato assegnato ad Alice Imbastari, ambientalista e attivista per il clima, e al fisico-climatologo e premio Nobel Filippo Giorgi. “E’ un onore - dice Angelo Riccaboni - ospitare per il secondo anno consecutivo le iniziative del Festival Motumundi, che quest’anno premia una scienziata di grande valore dell'Ateneo senese impegnata nel promuovere la difesa degli ecosistemi marini e la sostenibilità ambientale. Il Santa Chiara Lab dell'Università di Siena da anni supporta iniziative in ottica sostenibile basate sulla creazione di sinergie fra ricercatori, istituzioni e imprese”.

Expo 2020, con Prima Italia è leader in Agri-food a Dubai

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.