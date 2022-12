Biblioteca degli Intronati, le organizzazioni sindacali chiedono conto al Comune sul futuro

30 dicembre 2022 a

Biblioteca comunale degli Intronati, i lavoratori si interrogano sulle intenzioni dell’amministrazione riguardo al personale. Si è svolta ieri l’assemblea sindacale dei lavoratori dell’Istituzione, promossa da Cgil Fp – Cisl Fp – Uil Fpl e dalla Rsu del Comune di Siena a seguito dell’incontro avuto dai lavoratori il 13 dicembre scorso con l’Amministrazione comunale nelle persone del segretario generale e del dirigente il servizio personale. A conclusione dell’ampio dibattito che ha visto la partecipazione della stragrande maggioranza dei lavoratori dell’Istituzione, l’assemblea ha dato mandato alle organizzazioni sindacali e alla Rsu di stilare un documento da inviare all’Amministrazione comunale e al Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione.

“L’assemblea stigmatizza e respinge la richiesta avanzata dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale nell’incontro del 13 dicembre di individuare, direttamente tra i lavoratori, dei rappresentanti con il compito di tenere i contatti tra loro e l’Amministrazione. L’assemblea reputa tale richiesta, avanzata per altro in palese violazione della legge 300 (Statuto dei Lavoratori), una condotta antisindacale gravemente lesiva delle prerogative degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e Rsu a cui l’assemblea, unanimemente, esprime la propria fiducia e riconosce quali unici rappresentanti dei lavoratori dell’Istituzione Biblioteca degli Intronati.

L’assemblea esprime forte preoccupazione per l’atteggiamento tenuto dall’Amministrazione comunale in questi mesi: atteggiamento che ha costretto l’Istituzione a subire una grave carenza di personale, rimuovendo fra l’altro, dalla Biblioteca due figure professionali indispensabili all’Istituzione quali il responsabile tecnico e il responsabile contabile - prosegue la nota sindacale -; decisione che ha messo in grave difficoltà la direttrice e tutto il personale della Biblioteca oltre a rischiare di far naufragare progetti finanziati dallo Stato e dalla Regione per oltre 1.500.000 euro.

L'assemblea, la Rsu e le organizzazioni sindacali si rivolgono all’Amministrazione comunale nelle persone del sindaco e al consiglio comunale perché chiariscano una volta per tutte quale è l’intendimento nei confronti dell’Istituzione Biblioteca degli Intronati: i lavoratori e i cittadini tutti hanno il diritto di sapere se si vuole continuare a mantenere alto il prestigio di una Istituzione conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, anche grazie alla professionalità e alla dedizione dei suoi lavoratori, oppure se, come sembra dagli atti e dai comportamenti adottati nel corso di questi mesi dall’Amministrazione comunale, la si vuole affossare. Forse per favorire l’ingresso di soggetti di tipo privatistico o di società partecipate?” è il quesito posto nella nota.

