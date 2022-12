Lavori di manutenzione sulla Siena-Firenze, restringimento carreggiata dal 2 gennaio

29 dicembre 2022 a

Sul raccordo autostradale “Siena-Firenze”, a partire da lunedì 2 gennaio sarà temporaneamente istituito il restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti “Filinelle” e “Molinuzzo”, tra Poggibonsi e Tavarnelle, per consentire indagini e accertamenti tecnici propedeutici alla progettazione dei lavori di manutenzione programmata.

Nel dettaglio, sarà chiusa la corsia di marcia con transito consentito sulla corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate per un tratto di 250 metri in corrispondenza del viadotto “Filinelle (dal km 32,650 al km 32,900), tra gli svincoli di Poggibonsi Nord e San Donato Sud, e per un tratto di 300 metri in corrispondenza del viadotto “Molinuzzo” (dal km 37,300 al km 37,600) tra gli svincoli di San Donato Nord e Tavarnelle.

