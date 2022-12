Siena, a Chianciano torna l'imponente mostra di Playmobil: il tema è il Far West

29 dicembre 2022 a

Sta ottenendo un grande successo la nuova mostra della straordinaria collezione di Playmobil di Alfonso Lionelli a Chianciano Terme. Agli appassionati della città si uniscono quelli provenienti non solo dai paesi limitrofi, ma anche da tutta Italia, facendo sì che il centro termale sia diventato “la capitale italiana dei Playmobil”.

Si rinnova l'appuntamento con la mostra dei Playmobil

La mostra, presso la sala del Palazzo De Vegni nel centro storico, sarà aperta fino al 6 gennaio 2023, con i seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è libero. La collezione di Alfonso Lionelli, dopo il grande successo ottenuto sempre a Chianciano Terme nelle varie edizioni, è tornata anche quest’anno in una nuova edizione sul tema del Far West. L’amministrazione comunale di Chianciano Terme da anni concede il patrocinio per l’allestimento di imponenti diorami di questo collezionista privato, da tempo cittadino chiancianese, che negli ultimi anni ha ideato, progettato e realizzato, con tematiche sempre diverse, le mostre dei suoi Playmobil in occasione delle festività natalizie. L’interesse è internazionale, come le collaborazioni ai progetti espositivi di Lionelli, che quest’anno sono arrivati alla settima edizione.

Questo incredibile personaggio ha trasferito la sua imponente collezione nella stazione termale dal 2001, anno in cui da Napoli è arrivato con la sua famiglia a Chianciano. Il suo primo gioco lo ha ricevuto in regalo all’età di sei anni e da allora si è scatenata una grande passione. Nel tempo ha acquisito una imponente e straordinaria raccolta con pezzi rarissimi. Ma lui non si è accontentato di acquisire solo pezzi: oggi è un abile trasformatore e ogni singolo soggetto viene trasformato e adattato per la messa in scena e l’ambientazione che ogni anno è sempre diversa.

