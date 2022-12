Siena, le associazioni di ciclisti e podisti: "La strada è di tutti, anche le istituzioni sono al nostro fianco"

28 dicembre 2022 a

Una vigilia di Natale spesa a far sentire la propria voce con un partecipato flashmob nel centro di Siena. E’ quella vissuta dal tavolo delle Associazioni ciclistiche e podistiche senesi, che da tempo sta puntando il dito contro i rischi, spesso mortali, che corre chi si muove sulle strade in bicicletta o a piedi. “Le cose - commenta il coordinatore Vareno Cucini - sono andate molto bene. C’erano 150 persone, forse qualcuna in più. Siamo partiti da Porta Camollia dicendo due parole, abbiamo percorso l’itinerario stabilito nel centro della città e siamo arrivati al Duomo, dove ci siamo fermati e abbiamo nuovamente espresso i motivi per i quali ci siamo mobilitati. Da lì siamo ripartiti alla volta di piazza del Campo, dove c’è stata la seconda manifestazione, con i nostri striscioni e gli slogan inneggianti al rispetto perché la strada è di tutti. La triste realtà degli ultimi giorni, anche nel territorio senese, dice che non è così, alla luce dei troppi incidenti che si sono verificati, alcuni dei quali molto gravi e con vittime”.

Le autorità non restano insensibili: "C’è interesse. Il giorno prima del flashmob abbiamo incontrato il vicesindaco Andrea Corsi e abbiamo preso atto di alcuni provvedimenti parziali, ma comunque positivi, che il Comune ha messo in atto. Con la Prefettura ci eravamo già confrontati nei giorni precedenti, pianificando iniziative per la sicurezza in modo da aumentare i controlli, sia sulla velocità che su aspetti come la disattenzione dovuta all’uso del cellulare o al consumo di alcol o stupefacenti. Con la Provincia abbiamo un incontro già fissato il 12 gennaio, e sul tavolo ci sarà la fattibilità di una serie di provvedimenti per la viabilità esterna alla città, in particolare quella di collegamento tra i vari paesi e, soprattutto, quella destinata al cicloturismo e all’attività ludica e agli spostamenti medi in bicicletta o a piedi".

L'agenda per l'immediato futuro è ricca: "Abbiamo preso accordi con l’amministrazione comunale per confrontarci nuovamente e discutere di soluzioni ulteriori a quelle già in atto, visto che ci è stato confermato che, con fondi del Pnrr, ci saranno interventi per le infrastrutture. A breve ci incontreremo anche con il comandante della polizia municipale, per capire se è possibile agire sulla segnaletica orizzontale e verticale”.

