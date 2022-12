Siena, Mps: Bce rimuove divieto di distribuire dividendi

28 dicembre 2022 a

Gli azionisti di Mps possono tirare un sospiro di sollievo. La Bce ha rimosso il divieto di distribuire dividendi. Resta la precondizione di avere l’autorizzazione dell’Autorità di vigilanza. L’occasione di avere un ritorno sull’investimento fatto si potrebbe materializzare tra due anni, quando secondo i vertici dell’istituto di credito è previsto un ritorno all’utile.

Più difficile che sia il 2023 a portare buone notizie, sebbene sia stato indicato come l’anno del rilancio: tra un’evidente diminuzione delle spese per il personale e risorse nuove per dare seguito alle politiche aziendali. Proprio l’esito positivo dell’aumento di capitale ha convinto Francoforte a concedere il via libera.

La stessa autorità bancaria ha definito i parametri che devono essere rispettati da Rocca Salimbeni a partire dal 1° gennaio. Nel 2023 è previsto un requisito patrimoniale SREP (l’indicatore che fornisce ai responsabili della vigilanza uno strumento per esaminare il profilo di rischio delle banche) complessivo del 10,75%, che include: un requisito minimo di fondi propri - Pillar 1 dell’8% (di cui 4,50% in termini di CET1) e un requisito aggiuntivo di Pillar 2 del 2,75%, che si attesta sullo stesso livello che era stato richiesto per il 2022, da detenere almeno per il 56,25% nella forma di capitale primario di classe 1 - CET1 - e per il 75% nella forma di capitale di classe 1 - Tier 1. Il requisito minimo complessivo in termini di Total capital ratio è del 13,50%.

La concessione dell’Europa non ha suscitato l’entusiasmo della Borsa, che martedì 27 dicembre ha visto Monte dei Paschi cedere l’1,03%. Il titolo, fermo a 1,95 euro, rimane ancora al di sotto dei 2 euro: la quota di immissione sul mercato dopo la ricapitalizzazione. Lontano dal picco registrato nella mattina del 22 dicembre, quando fu in grado di toccare i 2,10 euro.

Un picco coinciso con la decisione del Governo di limitare gli stipendi dei vertici dell’azienda: un regola valida per tutte le banche salvate dallo Stato. Così dal 2023 la retribuzione non potrà superare i 240 mila euro. Quasi la metà della cifra riconosciuta all’ad Luigi Lovaglio, 466 mila euro, e al suo predecessore, Guido Bastianini, che nel 2021 ha percepito 483 mila euro. Il rapporto rispetto a quelle riservate (al lordo) ai dipendenti è di dieci volte tanto. Valori che risultano assai distanti sia dai guadagni degli altri top manager bancari che dalla proporzione con i lavoratori. Per Andrea Orcel (ad Unicredit) 6,7 milioni; Carlo Messina (ad Intesa) 4,2 milioni; Alberto Nagel (ad Mediobanca), 4,17 milioni.

