Siena, a gennaio partono i lavori del terzo lotto della Regionale 429 per collegare Poggibonsi ed Empoli

Partiranno entro gennaio i lavori del terzo lotto, quello più grande, della variante alla Strada regionale 429. E' l'avvio si un grande cantiere che consentirà di completare un’opera infrastrutturale fondamentale per la Valdelsa, oltre che per tutta la Toscana, che collegherà direttamente Empoli con Poggibonsi e la Firenze-Pisa-Livorno con l’Autopalio.

Il tratto in questione, della lunghezza di quasi 4 km, avrà origine all’altezza della rotatoria di Certaldo ovest e terminerà sulla strada provinciale volterrana, a Castelfiorentino est, interessando i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme e Certaldo, e anche quello di Empoli. Ieri mattina, a spiegare nel dettaglio i lavori, era presente il presidente Eugenio Giani che insieme all’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli si è recato proprio nel punto da cui partirà la nuova variante. “E’ il completamento – ha detto - della strada della Valdelsa. Tre anni di lavori, 4 chilometri di nuova strada, significa un grande risparmio di tempo. Oggi passare dalla viabilità ordinaria per entrare nella superstrada è problematico, con il completamento della variante ci sarà più fluidità del traffico e tempi più corti. Nell’opera che vedremo realizzata fra tre anni è compresa anche la realizzazione di una cassa di espansione perché si è pensato anche alla circolazione delle acque e quindi la riduzione del rischio idraulico”.

Giani ha ringraziato il direttore delle infrastrutture e mobilità della Regione Toscana Enrico Becattini, l'ingegnere responsabile del procedimento Antonio De Crescenzo e il consigliere regionale Enrico Sostegni “un grande lavoro di squadra – ha voluto sottolineare - che consentirà di dare alle infrastrutture della regione un’impronta forte di quello che vuole essere la Toscana diffusa, in questo caso anche una Toscana ricca e molto laboriosa che con questa nuova strada porterà i tir e il trasporto destinato alle varie industrie fuori dalla viabilità ordinaria”. Il contratto d’appalto per la realizzazione dell’ultimo lotto in variante alla Srt 429, ed in particolare il cronoprogramma, sua parte integrante, prevede che l’ultimazione dell’opera dovrà avvenire in 1.095 giorni dalla consegna dei lavori che partiranno entro gennaio (appena verrà rilasciata l’autorizzazione da parte di Arpat per il piano ambientale di cantierizzazione). La fine dei lavori è dunque prevista per settembre 2025.

