Siena, Capodanno: divieti per i fuochi artificiali e bevande da asporto in vetro o in lattina nella notte di San Silvestro

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha firmato le ordinanze che dettano le regole da seguire in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno.

Sarà vietato far esplodere botti e petardi, o comunque qualsiasi materiale pirico anche di libera vendita, su suolo pubblico o privato di uso pubblico all’interno del territorio comunale, dalle 24 del 30 dicembre fino alle 24 del primo gennaio 2023. Il primo cittadino, fermo restando il divieto nella fascia specificata, raccomanda di acquistare i prodotti esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, assicurandosi preventivamente che siano muniti della specifica dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico: solo ed esclusivamente gli artifici cosiddetti “declassificati” devono intendersi di libero commercio. Sconsigliato raccogliere eventuali artifici rinvenuti che potrebbero essere inesplosi; non affidare a minori prodotti che, anche se non siano loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego; accendere i botti in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino non idonee e nella quali l’esplosione del prodotto pirico potrebbe ingenerare pericolo di incendi.

Inoltre, nella fascia oraria compresa tra le 22 del 31 dicembre e le 4 dell'1 gennaio 2023, ai titolari di esercizi di somministrazione o vendita di alimenti e bevande sarà vietata la vendita per asporto di bibite in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza, entro il perimetro cittadino del centro storico, sia in sede fissa che su area pubblica, che attraverso distributori automatici. Divieto per chiunque di introdurre o detenere nella stessa area, bevande in contenitori di vetro o metallo di qualsiasi capienza. Restano escluse dal divieto di cui sopra la somministrazione e la vendita di bevande per il consumo sul posto all’interno del locale e nelle sue specifiche pertinenze esterne di occupazione suolo pubblico.

