Siena, carabinieri di Rapolano arrestano uno straniero irregolare sul suolo italiano

I carabinieri della Stazione di Rapolano Terme hanno arrestato uno straniero risultato irregolare sul suolo nazionale. L'operazione fa parte della campagna di controlli rafforzati, durante le festività natalizie, per contrastare in particolare i reati predatori, in aumento per la sensibile ripresa della mobilità delle persone, destano particolare allarme fra i cittadini.

Furti nelle abitazioni, denunciato un ventenne cittadino straniero

I militari hanno individuato, in orario pomeridiano, un uomo che si aggirava a piedi e con atteggiamento circospetto in un’area residenziale del centro termale. Fermato e sottoposto a controllo, è emerso che si trattava di un cittadino albanese di 25 anni, già colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Potenza ed eseguito nel 2020, che era rientrato illegalmente in Italia. Al termine degli accertamenti investigativi, i carabinieri hanno arrestato l’uomo e lo hanno messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena. La competente autorità giudiziaria ne ha poi disposto l’immediata traduzione in tribunale per l’esecuzione del rito per direttissima, al termine del quale, dopo aver condannato l’irregolare, ne ha disposto l’immediata espulsione dal territorio nazionale eseguita nelle ore successive.

Ancora un risultato concreto, dunque, per gli uomini dell'Arma, che oltre ad agire direttamente stanno anche portando avanti una capillare campagna di prevenzione dei reati contro il patrimonio già da alcune settimane, attraverso incontri con i cittadini, seminari e diffusione di materiale informativo.

