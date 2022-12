Siena, elezioni comunali 2023: altra settimana di incontri nel centrodestra, riunioni il 28 e 29 dicembre

27 dicembre 2022 a

Definita un’intesa di massima, liste civiche e partiti di centrodestra di Siena sono chiamati a trovare una quadra al loro interno in vista delle elezioni comunali del 2023. Lo inizieranno a fare da questa settimana. Tra mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre sono in programma due incontri distinti, che serviranno a fare il punto della situazione dopo il confronto di Palazzo Patrizi.

Nonostante il clima disteso e la dichiarata volontà di intenti comuni, per il momento si è ragionato solo per esclusione. Ovvero, sulla necessità che certe persone (alcune tra quelle più vicine al sindaco Luigi De Mossi) facessero un passo indietro per rendere possibile una trattativa. Le forze politiche avrebbero desiderato allargare il cerchio, ma l’obiettivo elettorale non può essere sacrificato in nome di personalismi. I voti civici servono e, come già dimostrato nel 2018, possono fare la differenza.

Terminata la premessa, adesso è opportuno far convergere i (buoni) propositi verso un profilo gradito a entrambi gli schieramenti in campo. Il lavoro di sintesi delle prossime settimane servirà a ciò. A differenza di uno slogan ormai consumato delle campagne elettorali (e spesso fine a sé stesso), questa volta non si procederà per idee, ma per nomi. Una programma di mandato c’è già. Andrà integrato e corretto all’occorrenza, ma sarà la prosecuzione di quello avviato da De Mossi. Quindi, andando oltre, c’è da vedere chi avrà l’ultima parola sul candidato. Non è un mistero che questa volta siano i partiti a volerla. Nel 2018 salirono sul carro in corsa, ma dopo 70 anni di inseguimenti il margine di manovra era più ridotto. Oggi la situazione è diversa.

Il voto politico del 25 settembre ha confermato la forza del centrodestra anche su Siena: un primo segnale si era già avuto nelle elezioni suppletive. Il peso interno alla coalizione è squilibrato a favore di Fratelli d’Italia. E’ da lì perciò che si partirà con le proposte. Lega e Forza Italia non subiranno la decisione, sia chiaro, ma non si può prescindere dal rapporto di forza. In ogni caso il nome che verrà fuori sarà civico. Le varie liste civiche, che anzitempo hanno tirato fuori la candidatura di Massimo Castagnini (già bruciata), al tavolo porteranno certamente qualcosa. Anche per non farsi prendere in contropiede. Sembra difficile che possano avere la meglio. Quindi, punteranno a riscuotere significativi dividendi in seconda battuta.

Sullo sfondo, ed è il solo profilo ipotizzabile in questa fase, resta Emanuele Montomoli. Il docente continua a esporsi con il contagocce. E quando lo fa, difficilmente assesta il colpo. I partiti di centrodestra (più per opportunità che per credo politico) continuano a fargli gola. Interesse che potrebbe essere cambiato, ma non subito.

Prima le forze politiche cercheranno una strada propria. Insieme alle liste, che invece non guarderebbero con troppa simpatia all’operazione Montomoli. Poi, se la situazione non dovesse sbloccarsi, allora potrebbero intraprendere anche quel percorso. Decisione che potrebbe comportare la rottura del tavolo con i civici. Oggi non s’ha da fare, tra un mese si vedrà.

