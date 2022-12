Siena, Pd: si è costituito il comitato senese per sostenere la candidatura di Bonaccini alla segreteria nazionale del partito

26 dicembre 2022 a

È il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni il coordinatore del comitato senese che supporta e sostiene la candidatura del governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del Partito democratico. Il comitato è stato presentato a Siena. Insieme a Berni, e alla presenza del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani, c’erano tra gli altri l’ex sindaco di Siena, oggi consigliere comunale di opposizione, Bruno Valentini, il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci, la consigliera regionale Elena Rosignoli. E ancora volti noti del territorio come Sandro Vannini e Roberto Renai. Sostengono la candidatura di Bonaccini (ma ieri non erano presenti in Piazza del Campo) anche i sindaci di Sovicille Giuseppe Gugliotti e di Torrita di Siena Giacomo Grazi.

“Stiamo raccogliendo tante adesioni di amministratori, rappresentanti del Pd e anche persone non iscritte al partito a supporto della candidatura di Stefano Bonaccini – ha dichiarato Berni. – Non vogliamo disperdere l’esperienza accumulata dal Pd, che deve tornare a essere il fulcro di un’alleanza con riformisti e progressisti del Paese. È l’unico modo con il quale possiamo costruire un’alleanza e un campo largo che possa rappresentare un’alternativa rispetto al governo delle destre. Il tema che ci viene posto è quello di riavvicinarci ai cittadini, ritengo che nessuno meglio di un amministratore come Stefano Bonaccini possa coniugare idealità e praticità”.

“È normale – ha aggiunto Berni – che nel partito ci sia una dialettica e che possano quindi esserci anche posizioni differenti. Il Pd deve tornare a fare il Pd, quindi essere un partito aperto, inclusivo e al cui interno possano esserci sensibilità diverse. Mi preoccuperebbero invece una deriva identitaria e una vocazione all’opposizione. Il Pd deve essere un punto di riferimento del centrosinistra in un’ottica di alternativa all’attuale governo delle destre”.

