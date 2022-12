Siena, a Pienza Concerto di Natale con la Cappella Musicale Lauretana

26 dicembre 2022 a

a

a

Mercoledì 28 dicembre 2022, alle ore 18, nel duomo di Santa Maria Assunta a Pienza, in provincia di Siena, si terrà il grande “Concerto di Natale” con la Cappella Musicale Lauretana, coro della Fondazione Cardinale Bartolucci, diretto dal Maestro Adriano Caroletti.

La Cappella Musicale Lauretana è il Coro polifonico della Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci, Istituzione nata nel 2003 per promuovere e diffondere la tradizione della musica sacra, con particolare riguardo per l'opera del Maestro Bartolucci, per oltre 40 anni Direttore del Coro della Cappella Musicale Pontificia "Sistina", creato poi Cardinale da Papa Benedetto XVI per il suo lungo e generoso servizio alla Chiesa. Sono 26 i coristi.

Il Concerto proporrà brani legati al Santo Natale e darà spazio a diverse opere del Maestro Lorenzo Perosi, ricordandolo a 150 anni dalla nascita. Ingresso libero.

Presenti, tra gli altri, il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena- Colle di Val D'Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, il Dottor Domenico Giani, presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, e Manolo Garosi, sindaco di Pienza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.