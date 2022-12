Wine&Siena, torna l'evento del vino: dal 27 al 30 gennaio la manifestazione al Santa Maria della Scala

26 dicembre 2022 a

Siena si conferma la location per il primo grande evento del vino in Toscana grazie a Wine&Siena: dal 27 al 30 gennaio sono le date della manifestazione che vedrà il 28 e il 29 gennaio gli stand delle degustazioni aperti a tutti, mentre il terzo giorno sarà dedicato esclusivamente agli operatori del settore gastronomico e turistico. L’ottava edizione di Wine&Siena – Capolavori del gusto, sarà di nuovo nelle prestigiose sale del Santa Maria della Scala.

La manifestazione inaugura l’anno di eventi in Toscana dedicati alla grande enogastronomia. Ma non solo, Wine&Siena dà il via infatti ad un intero anno di appuntamenti siglati The WineHunter. L’evento, voluto dal Patron di Merano WineFestival Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini, immerge produttori e visitatori a Siena dove il patrimonio culturale sposa le migliori produzioni enologiche e gastronomiche premiate da The WineHunter Award. Preziose le collaborazioni con Camera di Commercio di Arezzo Siena, il Comune, Banca Monte dei Paschi di Siena. Un percorso tra location uniche come il Palazzo Comunale, il Grand Hotel Continental Siena – Starhotels Collezione e Palazzo Squarcialupi al Santa Maria della Scala, che torna ad essere per il terzo anno la location principale delle degustazioni enogastronomiche. Si inizia venerdì 27 gennaio 2023, con il taglio del nastro alle 18 a Palazzo Comunale. E poi alle 20 torna la Small Plates Dinner al Santa Maria Della Scala – Palazzo Squarcialupi. Con i percorsi sensoriali si parte alle 11 di sabato 28 gennaio al Santa Maria della Scala dove si andrà avanti fino alle 18 con la degustazione di prodotti enogastronomici degli espositori Wine, Food & Spirits, Extrawine, i Consorzi. Anche domenica 29 gennaio, stand aperti dalle 11 fino alle 18. Infine, con Wine&Siena 2023 torna la giornata di lunedì 30 gennaio dedicata agli operatori del settore e alla stampa.

“Wine&Siena è l'evento enogastronomico che fonda la qualità dei vini selezionati da WineHunter con la storia, la tradizione e la cultura del territorio vitivinicolo più vocato d'Italia” dice Helmuth Köcher The WineHunter e presidente del Merano WineFestival. “Torniamo ad una edizione che si caratterizzerà per frequenza e postazioni “normali” – osserva Marco Tansini, presidente Delegazione Siena Confcommercio Siena - Wine&Siena apre la stagione degli eventi del vino in Toscana, arriva prima anche delle anteprime. Questo, in un territorio vocato come il nostro, vuole dire iniziare l’anno per gli enoturisti ed i wine lover che possono arrivare qui, visitare la manifestazione, e spostarsi nel territorio”. “Wine&Siena è una manifestazione dedicata alle eccellenze, al vino, all’enogastronomia che valorizza la storia e le tradizioni della nostra città, che è una eccellenza nel panorama delle città d’arte italiane, confermato anche dai dati sulla qualità della vita – sottolinea Luigi De Mossi, sindaco di Siena -. Quindi per la comunità senese tutta è un onore poter ospitare questa ottava edizione al Santa Maria della Scala. Il mio ringraziamento va a Helmut Kocher Wine Hunter e Confcommercio Siena che da tanti anni ormai portano avanti questo evento, nonchè a tutti gli enti e soggetti privati senesi che aderiscono a questa manifestazione e collaborano alla sua buona riuscita”.

