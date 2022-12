Siena, 2.671 persone con il reddito di cittadinanza. E' l'ultima provincia in Toscana per numero di sussidi e importo dell'assegno

Carlo Pellegrino 27 dicembre 2022 a

Nuclei che si avvalgono del sussidio: 1.362. Totale di persone coinvolte: 2.671. Importo medio mensile: 470,48 euro. Sono i numeri del reddito di cittadinanza per la provincia di Siena, relativi al mese di settembre, ovvero l’ultimo per il quale è aggiornato il report dell’Inps. Una platea di beneficiari che si troveranno ad affrontare le modifiche attese nel 2023: solo sette mesi di sussidio residui e la sua decadenza alla prima proposta di lavoro rifiutata, anche se considerata non “congrua”.

In provincia di Siena le richieste sono progressivamente scese dal 2019, ovvero dall’anno in cui la misura è stata introdotta. Nel 2019 4.044 nuclei si sono rivolti all’Inps, si è poi passati a 2.790 nel 2020, a 2.314 nel 2021 e a 1.989 nel 2022. Non solo: tra le dieci province toscane Siena, con i suoi 1.362 nuclei e 2.671 persone che attualmente ricevono il reddito di cittadinanza, è quella con meno beneficiari. Al primo posto c’è Firenze con 6.008 nuclei e 11.504 persone (assegno medio 499,81 euro), seguita da Livorno (3.621 nuclei, 6.899 persone, 501,86 euro di assegno medio), Pisa (3.552 nuclei, 7.081 persone e 533,44 euro), Lucca (3.424 nuclei, 6.983 persone e 523,34 euro), Pistoia (2.765 nuclei, 5.558 persone e 539,42 euro), Massa Carrara (2.413 nuclei, 4.482 persone e 531,44 euro), Arezzo (2.331 nuclei, 4.743 persone e 527,70 euro), Grosseto (1.888 nuclei, 3.514 persone e 487,68 euro) e Prato (1.410 nuclei, 2.958 persone e 505,75 euro). Il fatto che Siena sia ultima in questa classifica è spiegato solo in parte dalla popolazione, visto che Siena con i suoi 261.209 abitanti (dati Istat al primo gennaio) ne ha più di Prato (258.123), Grosseto (217.009) e Massa Carrara (188.483); peraltro i 470,48 euro erogati rappresentano l’importo più basso nel Granducato. Ad analizzare i dati è Riccardo Pucci, segretario generale Cisl Siena. “L’Italia - afferma - non può non avere uno strumento che combatta a livello universale il fenomeno della povertà. Tuttavia dai dati di Inps, sempre precisi, emerge che rimane uno strumento utile anche su Siena, nonostante le richieste siano in diminuzione”. Secondo il segretario Cisl è “una misura che non va smantellata, ma migliorata”. “Soprattutto - precisa - se riferita alle persone fragili e agli anziani, ma attraverso il coinvolgimento delle autonomie locali. Occorre intensificare i controlli, allo stesso tempo privilegiare i nuclei familiari con minori e ridurre gli anni di residenza per le famiglie immigrate”.

E’ molto simile il quadro sulla pensione di cittadinanza che, sempre secondo il report Inps per il mese di settembre, viene erogata a 252 nuclei, 286 persone, con un assegno medio di 265,08 euro. Firenze è ovviamente al primo posto con 1.232 nuclei, 1.336 persone e un assegno di 257,22 euro; seguono Livorno (688 nuclei, 758 persone e 223,77 euro), Lucca (624 nuclei, 673 persone e 252,13 euro), Pisa (539 nuclei, 596 persone e 223,82 euro), Pistoia (504 nuclei, 576 persone e 265,16 euro), Arezzo (402 nuclei, 446 persone e 251,48 euro), Massa Carrara (380 nuclei, 414 persone e 284,69 euro), Grosseto (341 nuclei, 373 persone 243,00 euro) e Prato (258 nuclei, 281 famiglie e 246,03 euro). Significa che la provincia senese è ultima per nuclei e penultima per persone dietro a Prato; l’importo medio è invece il terzo dopo Massa Carrara e Pistoia. Sommando i due sussidi a Siena ricevono 1.614 nuclei, 2.957 persone in totale, per un assegno medio di 438,41 euro: anche in questa classifica è la provincia ultima in Toscana in tutte e tre le categorie. “Considerando il quadro che emerge dal report - spiega Pucci - serve intensificare le politiche attive del lavoro, andando a creare prima la domanda di lavoro stesso e un ruolo fondamentale lo avranno la formazione obbligatoria ed i corsi propedeutici all’inserimento nel mondo del lavoro”. “Occorre aumentare le ore di lavoro e il reddito dovrà essere cumulabile con il reddito di lavoro - conclude il segretario generale della Cisl - Per questo auspichiamo un confronto sempre aperto con le forze sociali nazionali e del territorio senese”.

