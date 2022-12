Siena, Fabio Seggiani segretario Cgil: "Persi due stipendi all'anno come potere d'acquisto"

Gennaro Groppa 26 dicembre 2022 a

E’ terminata, alla presenza di Maurizio Brotini, Segretario Confederale della Cgil Toscana, la due giorni conclusiva del 23esimo Congresso provinciale della Cgil senese che si è svolta il 22 e 23 dicembre all’Hotel Garden. Più di 50mila iscritti al sindacato, quasi 500 assemblee svolte in poco più di due mesi con oltre 10 mila votanti, 210 le delegate e i delegati provenienti dalle realtà lavorative pubbliche e private e dalle leghe dei pensionati ed eletti dalle assemblee di base che hanno partecipato all’assise. I delegati sindacali hanno votato il nuovo Comitato Direttivo (70 componenti) e l’Assemblea Generale della Camera del Lavoro di Siena (92 componenti), che a sua volta ha rieletto segretario generale della Cgil provinciale Fabio Seggiani.

Distretto industriale delle scienze della vita e delle biotecnologie, infrastrutture, un turismo nuovo che leghi la città capoluogo con il territorio, e poi Banca Mps e Whirlpool: sono stati alcuni dei temi più caldi trattati sul mondo del lavoro nel territorio. “Ancora non siamo usciti dalla pandemia da Covid e già ci siamo ritrovati immersi nella crisi energetica che ha avuto un impatto devastante su imprese e lavoro – ha dichiarato il neo rieletto Seggiani. – I lavoratori, i pensionati e le partite Iva hanno perso un paio di stipendi all’anno come potere d’acquisto. È un tema generale sul quale si deve provare a intervenire anche nel territorio facendo pure proposte e non solo gestendo le criticità ed emergenze. La prima vertenza da attenzionare è quella che riguarda Mps: dopo l’accordo sugli esuberi viene la parte difficile, che è quella relativa a come la banca continuerà a fare la banca, con quale organizzazione del lavoro e con quali risposte e presenza sul territorio”. Ancora Seggiani: “Pensiamo poi alla vertenza Whirlpool. Ci aspettiamo tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio di avere qualche notizia su quelle che saranno le direzioni che prenderà la multinazionale. Noi saremo pronti a mettere in campo tutto quello che è possibile per difendere l’azienda e i posti di lavoro”. E poi il Biotecnopolo, con la Cgil che da tempo chiede che possa nascere attorno al nuovo ente tutta una filiera produttiva e di lavoro in una sorta di distretto industriale delle scienze della vita e delle biotecnologie.

“Da tempo crediamo che questa sia la via per lo sviluppo e per avere risposte occupazionali e lavoro di qualità per questa città e per questa provincia. Abbiamo fatto una proposta ed è sul tavolo. Il Biotecnopolo può essere un’ulteriore opportunità e un acceleratore per quanto riguarda il distretto industriale. A noi interessa questo, non ipotesi che vadano a riesumare modelli degli anni Novanta. Pensiamo a un perimetro nel quale si aggreghino imprese e servizi, e dove si mettano a disposizione luoghi dove le imprese possano investire anche riqualificando aree industriali e artigianali dismesse”. Nella sua relazione Seggiani ha parlato anche di infrastrutture, indicando questi obiettivi: “Completamento della E78 Grosseto-Fano lotti 9 e 0, bretella Monteroni d’Arbia-Monsindoli sulla Cassia, raddoppio di tutte le tratte ove possibile delle linee Siena-Firenze e Siena-Chiusi per dare alla città capoluogo a tutta la provincia una doverosa risposta per essere collegati all’alta velocità. Il ritardo infrastrutturale è ancora più marcato nella digitalizzazione”.

