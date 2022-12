Siena, un panettone da cinque chili in dono dal Rotary alle suore della mensa di San Girolamo

26 dicembre 2022 a

Il Rotary Siena est ha donato un panettone da 5 chili alle suore che gestiscono la mensa di San Girolamo in via dei servi. Un altro bel gesto che fa il paio con la donazione di panettoni in favore della Caritas effettuata dal Rotary Siena insieme al gruppo Nannini.

Il dolce verrà aperto e mangiato per il pranzo di Natale, un momento nel quale le religiose insieme ai volontari della Caritas prepareranno e serviranno un pasto per 100 bisognosi. Un numero che è triplicato in un anno, come ha dichiarato giovedì la referente della Caritas di Siena Anna Ferretti, e che in tre anni è addirittura quintuplicato. Dichiara infatti suor Nevia Delle Monache, che dirige la struttura di San Girolamo: “Sono arrivata qui tre anni fa e il primo pranzo di Natale lo preparammo per venti bisognosi. Quest’anno siamo arrivati a 100. Ci sono tanti pachistani, ma anche sudamericani, persone che provengono dall’Africa e anche italiani e senesi. Sono molte le persone in difficoltà, quotidianamente prepariamo pranzi per 50-60 persone- Non possiamo che ringraziare – ha aggiunto suor Nevia – tutti i volontari che ci aiutano e che ci danno una mano e tutti quei senesi che ci hanno portato doni e viveri per le persone che aiutiamo. Sono venuti ad aiutarci anche molti studenti universitari e sono passate da noi pure due studentesse della scuola superiore Caselli che ci hanno aiutate a sistemare e a trasportare i prodotti che erano stati donati”.

Soddisfatto Mario Valgimigli, presidente del Rotary Siena est: “Noi siamo sempre al servizio della comunità, anche in questo caso abbiamo cercato di portare il nostro sostegno e supporto a chi ne ha bisogno. Abbiamo donato un dolce natalizio per allietare un po’ il giorno di festa. Nei prossimi giorni faremo un’altra donazione, in questo caso di farmaci che consegneremo all’ambulatorio per la povertà estrema all’Auser, un’iniziativa alla quale abbiamo lavorato in collaborazione con il dottor Renato Scarinci. Suor Nevia porta avanti un’attività benemerita, c’è sempre tanto bisogno di persone come lei che sono al servizio degli ultimi come ci insegna la nostra religione cattolica”.



