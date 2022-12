Siena, il 26 dicembre il Presepe vivente di San Regolo, nel comune di Gaiole in Chianti. Stand con caldarroste, vin brulè, ciacce e il Gioco dei Tappi

25 dicembre 2022 a

a

a

Lunedì 26 dicembre, dalle ore 15, a San Regolo, ai piedi del Castello di Brolio, nel comune di Gaiole in Chianti, in provincia di Siena, torna la magia della Natività con il “Presepe vivente di San Regolo”.

In uno scenario naturale di particolare bellezza decine di figuranti in costume faranno rivivere il tempo della nascita di Gesù, con scene di vita quotidiana a partire dagli antichi mestieri.

Oltre alle fedeli ricostruzioni sceniche e dei personaggi in costume non mancheranno punti di ristoro dove trovare caldarroste, vin brulè, ciacce e donzelle. Novità di quest'anno è il gioco dei tappi con tanti premi realizzati dalle sapienti mani delle signore delle parrocchie del Chianti. Il ricavato sarà devoluto per opere di carità.

Il Presepe vivente di San Regolo è organizzato dal Comitato Presepe Vivente San Regolo con il patrocinio del Comune di Gaiole in Chianti. “Il Presepe Vivente di San Regolo è un momento importante per la comunità - afferma il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini – non solo per il significato e il valore religioso insito nella rievocazione della Natività, ma anche perché è una preziosa occasione di socialità, in cui si rinsaldano i legami tra le persone. Il presepe vivente è il risultato dell’incontro e della collaborazione tra più persone. Inoltre questo Presepe Vivente è così ben curato nei dettagli che sta diventando una vera attrazione turistica, in grado di richiamare sempre più visitatori. Ringrazio pertanto il Comitato organizzatore, tutte le persone che a titolo volontario prestano il loro tempo e la loro creatività per realizzare le ambientazioni e gli abiti, i figuranti e don Alessandro che è l’anima del Presepe Vivente di San Regolo.”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.