Siena, Sturaro capitano del Genoa: "Manolo Portanova, vicenda delicata. Noi compagni cerchiamo di alleggerirgli la giornata"

Continua a tenere banco la vicenda di Manolo Portanova, che il 6 dicembre 2022 è stato ritenuto colpevole di stupro di gruppo su una studentessa e condannato in primo grado, dal tribunale di Siena, a 6 anni. I fatti risalgono al maggio del 2021 e nei confronti del calciatore non sono stati adottati provvedimenti restrittivi, tanto che è potuto rimanere nelle fila della sua squadra, il Genoa, anche se è finito ai margini della formazione adesso allenata da Alberto Gilardino, ex mister della Robur in D e poi in C. Anche la Figc intende vederci chiaro, e infatti ha chiesto gli atti al tribunale senese per aprire un'inchiesta federale.

Stupro di gruppo: Portanova e Langella condannati a sei anni. Rinvio a giudizio per Cappiello

Il nome del figlio di Daniele Portanova, storica bandiera del Siena che, a fine carriera, ha scelto la città del Palio come residenza definitiva per tutta la sua famiglia, è nuovamente saltato fuori in una recente intervista che il capitano genoano Stefano Sturaro ha rilasciato al Secolo XIX. Tra domande sulla squadra, sulle ambizioni, sui movimenti di mercato e sulle sue condizioni di salute, la bandiera rossoblù ha risposto anche a una su Manolo e su come il gruppo, negli spogliatoi, sta vivendo questa storia. "E' un aspetto extracalcistico molto delicato - ha detto il centrocampista. - Noi da compagni, da amici, l'unica cosa che abbiamo potuto fare è cercare di alleggerirgli un po' la giornata: cerchiamo di essere sempre gli stessi".

Gilardino mister del Genoa lascia a casa Portanova: "Non è convocato per la trasferta di Ascoli"

Molto più diretto, invece, il padre del giovane talento. L'ex eroe bianconero ha scritto su Facebook: ""Figlio mio nutriti delle cattiverie. Sempre al tuo fianco. L'innocenza non si paga". Una posizione di vicinanza che non lascia dubbi su come la pensi, specialmente in vista dei prossimi due gradi di giudizio da cui il ragazzo dovrà passare.

Portanova condannato per stupro: la Figc apre un'inchiesta federale e chiede gli atti al tribunale

