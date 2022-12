Siena, Giani e le elezioni amministrative 2023: "Il Pd ha le carte in regola per tornare ad amministrare il Comune"

24 dicembre 2022 a

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è arrivato ieri in Piazza del Campo a Siena una ventina di minuti prima delle ore 13. Ad attenderlo nella conchiglia senese c’erano vari esponenti del Partito democratico, nello specifico coloro che sostengono la candidatura alla segreteria nazionale del partito del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Giani ha partecipato alla conferenza stampa pro-Bonaccini, ha parlato del momento che sta vivendo a livello nazionale il Pd e ha risposto anche a tante domande anche su Siena.

Governatore Eugenio Giani, cosa ci dobbiamo attendere per Siena nel 2023?

“Intanto nel 2023 a Siena ci sarà la campagna elettorale per le comunali, e credo che dovrà essere comunque un momento sereno nella consapevolezza che Siena riveste un ruolo importante in Toscana. Dopo la pandemia si tratta di un ruolo che si sta concentrando su materie di assoluto valore e significato. Penso al Biotecnopolo, con Enrico Letta che da deputato eletto in questo territorio è stato grande artefice di questo processo e con un grande lavoro che è stato realizzato dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione. Ci sarà la possibilità di vedere il polo senese come un’eccellenza nazionale sulla farmaceutica, sui vaccini, sulla ricerca. Ci sono 400 milioni di euro che sono stati votati nella Finanziaria grazie all’impegno anche dei parlamentari del Partito democratico. Possiamo quindi dare a Siena un ruolo centrale in questo senso. Mi auguro che ad amministrare il Comune ci saranno persone che si inseriscano su questa sintonia. Dopo la rinuncia ad una sua ricandidatura dell’attuale sindaco Luigi De Mossi credo che il Partito democratico abbia le carte in regola per andare ad amministrare il Comune”.

Il Pd sembra però indietro sulla scelta del candidato sindaco e degli alleati in vista delle comunali: lei sarebbe favorevole alle primarie di coalizione?

“Credo che in linea di principio le primarie siano sempre un momento positivo di partecipazione. Con la rinuncia alla ricandidatura da parte di Luigi De Mossi si è aperto un campo e mi auguro che la città scelga uno schieramento democratico e progressista per il proprio futuro. Ma Siena d’altronde è sempre stata così: alle elezioni regionali in questa città le forze che mi sostenevano hanno raggiunto il 51% del consenso dell’elettorato. Devo comunque dire che Luigi De Mossi, al di là dei nostri differenti schieramenti, è stato un sindaco bravo. Mi ricordo bene quando ha lottato per tutelare la Banca Mps. Eravamo un trio, io, lui, e l’allora presidente della Provincia di Siena Silvio Franceschelli a chiedere che Rocca Salimbeni non venisse inghiottita da Unicredit. Con De Mossi abbiamo collaborato su molti temi, penso a viale Sardegna e ai finanziamenti per il policlinico delle Scotte”.

A livello regionale il Pd sembra aver ritrovato una sintonia con Italia Viva: questo scenario può replicarsi a Siena per le elezioni comunali?

“In questo momento a Firenze con Italia Viva c’è un rapporto buono e positivo e ne sono contento. C’è una visione comune che stiamo rilanciando. Ci sono quindi dei buoni segnali e mi auguro che anche a Siena possa costruirsi un’alleanza di questo tipo per le amministrative della prossima primavera”.

Quale potrà essere il futuro della Banca Mps dopo l’aumento di capitale e l’accordo sugli esuberi?

“Intanto riconosciamoci i nostri meriti. Sono diventato presidente della Regione Toscana l’8 ottobre 2020, e mi impegnai subito nella battaglia per la tutela e per la difesa di Mps, dei dipendenti, del brand e del suo futuro. Ci fu una concordanza di vedute con Franceschelli, De Mossi e tutte le istituzioni, andavamo a Roma e battevamo i pugni sui tavoli dicendo che non volevamo una svendita a Unicredit. Oggi la banca è stata ricapitalizzata grazie a un impegno delle Fondazioni e Casse di risparmio, il risultato è che ora l’istituto di credito si presenta in maniera molto solida. Per il futuro io vedo la necessità di tenere il più possibile da parte dello Stato il pacchetto proprietario per dare alla banca la possibilità di stabilizzarsi, e ciò vediamo che sta già accadendo. Se qualcuno in futuro acquisirà la maggioranza azionaria e farà seguire a Mps il proprio percorso di ristrutturazione che l’istituto sta ora svolgendo credo che Monte dei Paschi potrà comunque essere la banca del centro Italia, anche se non più la grande banca nazionale che è stata in passato. La mia speranza è che Mps trovi poi un giorno chi la rileva dallo Stato e che potrà tranquillamente proseguire nel cammino che sta già effettuando”.

Ci sono molti investimenti pianificati anche per l’ospedale delle Scotte.

“Anche da questo punto di vista la Regione Toscana ha dato una grande priorità a Siena. La mia idea è che l’identità della Toscana, e anche la Toscana moderna, sia fondata su due grandi realtà: da un lato Siena e dall’altro Firenze. E su Siena investiamo su tanti fronti, con il Pnrr e con i finanziamenti per le Scotte. Abbiamo messo quasi 200 milioni di euro per la ristrutturazione, la valorizzazione e l’innovazione del policlinico senese”.

