Siena, vandali prendono ancora di mira la statua di Barbicone: dal 2017 è la quarta volta

Non c’è pace per la statua di Barbicone. L’opera in bronzo fu realizzata nel 1978 dal maestro Angelo Enrico Canevari in onore di Francesco d'Agnolo, leggendario eroe senese che nel luglio del 1371 non ebbe paura di mettersi a capo di una rivolta degli operai dell’Arte della lana, che rivendicavano i propri diritti, e a opporsi in maniera cruda e sanguinosa al governo della città. Grazie a queste sue gesta, il Bruco si fregia del titolo di Nobile, e dunque, al momento di dotarsi della propria fontanina, scelse di rendergli omaggio facendolo ritrarre con la spada sguainata. Nella notte tra ieri (23 dicembre 2022) e oggi (24 dicembre), l'immagine è stata brutalizzata da ignoti che, pur di abbatterla, non hanno esitato a entrare nell’acqua per un lungo tratto, a dispetto della temperatura non certo mite.

Non è la prima volta che la fontanina brucaiola viene attaccata, ma questo è senz'altro il caso più grave. Nella notte tra l’11 e il 12 luglio 2017, la lama, lunga circa 50 centimetri, fu spezzata e portata via. I contradaioli di via del Comune setacciarono vie e giardini del loro rione, senza più trovarla. L’evento provocò indignazione in tutta Siena. Il Bruco si prese carico di restaurare l’opera, restituendola ufficialmente alla città il 22 giugno 2018 con una sobria ma partecipata cerimonia ai Ferri di San Francesco culminata con la benedizione da parte del correttore don Massimo Meioli. La gioia, però, durò poco: nella notte tra il 6 e 7 luglio dello stesso anno, ignoti si accanirono di nuovo sulla spada, questa volta senza riuscire a spezzarla: venne piegata, ma il colpo al cuore per tutti i senesi fu ugualmente terribile, anche alla luce dei lavori di ripristino da poco terminati.

Non è finita: nel pomeriggio del 15 dicembre 2018, la spada di Barbicone fu nuovamente spezzata. Questa volta, però, il colpevole fu individuato: consapevole di essere stato ripreso dalla videosorveglianza, un giovane straniero di un paese europeo si recò un paio di giorni dopo dai carabinieri confessando di essere stato lui. Raccontò di aver bevuto troppo e di essersi appeso alla lama di bronzo per fare una bravata, senza tener conto che l’oggetto non avrebbe retto il suo peso e, soprattutto, che stava insultando una contrada, una comunità e un’intera città.

Dopo questo ennesimo episodio, la dirigenza del Bruco decise di spostare la statua più in fondo nella nicchia a essa dedicata, per mettere più spazio e più acqua tra Barbicone, la strada e le cattive intenzioni. Espediente che sembrava aver funzionato. Almeno fino alla notte scorsa.

