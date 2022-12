Siena, sicurezza sulle strade per ciclisti e pedoni: pedalata e flash mob con 60 partecipanti da Porta Camollia a Piazza del Campo

24 dicembre 2022 a

a

a

Una pedalata a Siena per sensibilizzare cittadini ed enti sui problemi di sicurezza nelle strade con conseguenze drammatiche ai danni di ciclisti e pedoni. Si muoverà oggi - sabato 24 dicembre 2022 - con questo obiettivo la manifestazione organizzata dalle associazioni ciclistiche e podistiche senesi. Partenza da Porta Camollia alle ore 10,30 per i circa 60 partecipanti, destinazione Piazza Duomo con la consegna delle richieste delle associazioni alla Provincia e alla Prefettura, poi il flash mob in Piazza del Campo.

“Vogliamo fermare il continuo stillicidio di morti che coinvolgono con frequenza crescente gli utenti più deboli della strada – ha detto Vareno Cucini, coordinatore del Tavolo delle Associazioni ciclistiche -. Gli incidenti mortali sono ormai all'ordine del giorno, come abbiamo visto recentemente in zona Uopini dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada. L'ultimo evento luttuoso è accaduto proprio pochi giorni fa alla rotonda Urgnano ai danni di un uomo di 47 anni. Stragi simili sono in aumento sul nostro territorio. La scorsa estate sono stati 3 i ciclisti deceduti in queste circostanze, i livelli infatti sono tornati altissimi dopo il lockdown, superando quelli del 2019”.

Diverse dunque le richieste che il Tavolo delle Associazioni rivolge al Governo, alle amministrazioni comunali e provinciali, ai corpi di Polizia, ai Carabinieri e alla Polizia municipale per potenziare i sistemi di sicurezza. “Intanto – spiega Cucini – chiediamo di avere una nuova normativa per quanto riguarda il codice della strada, di modo che possa adeguarsi agli standard europei. Vogliamo poi interventi infrastrutturali, mantenendo aperti i canali di finanziamento visto che erano previsti 94 milioni di euro. Abbiamo rivendicazioni aperte per interventi in ambito urbano ed extraurbano per amplificare i controlli sulla sicurezza e maggiori attenzioni alla guida. Ci rivolgiamo infatti anche alle forze dell'ordine affinché vi siano maggiori controlli del traffico e azioni di repressione di comportamenti sbagliati come l'uso assiduo del telefonino in macchina o anche fenomeni di alta velocità che causano in misura maggiore incidenti mortali”.

Nel documento che verrà presentato agli enti sono contenute svariate richieste tra cui anche l'implementazione di politiche di moderazione del traffico, l'espansione delle zone 30 nei principali centri urbani e nelle zone scolastiche ma anche la realizzazione di corsie ciclabili ed investimenti per la realizzazione di itinerari ciclistici: “Sono sempre di più i turisti che scelgono di visitare il nostro territorio in bici, dobbiamo allora tutelarli con azioni di messa in sicurezza. Oggi dunque ci ritroveremo con tutte le associazioni di ciclisti e camminatori podisti da Porta Camollia. I pedoni seguiranno un percorso fino a Piazza Duomo (Camollia, Montanini, via di Città) mentre le biciclette faranno un percorso aperto al traffico veicolare (Lizza, via della Sapienza, Piazza Indipendenza, Piazza Duomo). Ci troveremo prima in Piazza Duomo poi in Piazza del Campo con un flash mob. Saremo circa 60 persone ma ci auguriamo di essere anche di più. A seconda delle risposte che avremo – conclude Cucini - valuteremo se intraprendere ulteriori iniziative”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.