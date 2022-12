Siena, maxi donazione da celebre azienda di dolci natalizi: 3.500 panettoni e pandori per la Caritas e 1.400 pigiamini per i reparti degli ospedali

23 dicembre 2022 a

a

a

Sarà un Natale diverso per tante famiglie assistite dalle Caritas di Siena, Colle di Val D'Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Infatti, grazie ad una generosissima donazione da parte dell'azienda Bauli di Verona (3500 tra pandori e panettoni) centinaia di famiglie fragili potranno avere sulla loro tavola pandori e panettoni. Un segno di attenzione a chi in questi mesi difficili sta vivendo un periodo di difficoltà economica e sociale. Il prodotto è arrivato a Siena grazie anche alla disponibilità della BS Autotrasporti di Badesse (Monteriggioni). Oltre ai nuclei familiari, i panettoni e i pandori andranno anche alle mense delle Caritas, ai centri di accoglienza dei migranti e ai centri che ospitano i profughi ucraini. La Bauli ha voluto anche donare alle due Caritas 1400 pigiamini griffati Tezenis (0-14 anni), che da gennaio verranno donati anche ai reparti di maternità degli ospedali Le Scotte, Nottola e Campostaggia, ma anche all'istituto Antoniano di Montepulciano.

"Un gesto di grande solidarietà - dichiara il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val D'Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza - che aiuta le nostre Caritas ad essere ancora più vicine ai tanti che ci chiedono aiuto e sostegno. In queste feste per tante famiglie anche un panettone e un pandoro sono un lusso inarrivabile. Dopo la pandemia e con la crisi energetica in corso i problemi economici sono aumentati a dismisura".

"Bauli - aggiunge il cardinale - e molte aziende nazionali e locali si sono poste il problema di aiutare chi è rimasto indietro. Questa è la forza della rete e solo così, insieme, potremo pensare di guardare al prossimo anno con maggiore fiducia. Un grazie speciale anche alla BS autotrasporti di Badesse (Monteriggioni) che ha messo a disposizione un bilico per il trasporto del prodotto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.