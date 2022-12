Siena, Capodanno con tanti eventi in centro e una novità: concerto di Elisa Scudeller al museo civico

24 dicembre 2022 a

Si arricchisce con la sorpresa annunciata dagli organizzatori Comune di Siena e Associazione Propositivo a inizio dicembre, il Capodanno 2023 a Siena “Dal Tramonto all’alba”. Alle ore 7,45 dell’1 gennaio 2023, infatti e quindi all’alba del nuovo anno, si terrà un concerto Al Museo Civico di Palazzo Pubblico, così come concesso e deliberato dalla giunta comunale, nella riunione di mercoledì 21 dicembre e su proposta dell’assessore alla cultura Pasquale Colella. “Completiamo il programma – sottolinea Colella – con un evento straordinario e unico nel suo genere. All’interno degli spazi del Museo Civico, fra le bellezze che rappresentano la nostra storia, si terrà infatti un concerto di musica classica, sui cui particolari ci soffermeremo con gli organizzatori nei prossimi giorni, per salutare l’inizio del nuovo anno. Un evento molto particolare che chiuderà la lunga notte di divertimento ‘diffuso’ a Siena”. Il concerto della violinista Elisa Scudeller, allieva di Salvatore Accardo, sarà gratuito fino a esaurimento dei posti.

“Una grande opportunità per avviare il nuovo anno con le note giuste – ha commentato Niccolò Giallombardo, presidente e direttore artistico dell’associazione - Per noi è un onore poter collaborare con l’Accademia Chigiana, istituzione musicale di livello internazionale, e con il Comune di Siena. Invito gli interessati a prenotarsi in fretta, perché i posti disponibili si stanno esaurendo. Dopo il concerto ci sarà la possibilità di fare un coffee break tutti assieme nella Loggia dei Nove”.

Il programma completo

Piazza del Campo 2023. Sarà un’altra grande occasione per ballare insieme con la musica selezionata da un gruppo di storici dj senesi che, per l’occasione, si è riunito sotto il nome di “Collettivo Siena Suona Bene”. Presenteranno una scaletta pensata per accontentare tutti: un dj set tutto da ballare con i maggiori successi dalla house music alla dance, la storia della musica in una notte.

Il programma in Piazza del Campo prevede dalle ore 19,30 alle 3 Siena Suona Bene (in consolle dj storici senesi) accompagnati da vocalist e video mapping. A mezzanotte brindisi di Capodanno con saluto istituzionale.

Piazza del Mercato: We Love Swing. La piazza del Mercato verrà addobbata con un mood anni venti e Trenta per ricreare un’atmosfera capace di emozionare gli avventori ed essere coinvolti in una serata “We Love Swing” con musica live, dj e animazione a cura dei “Ragazzi Scimmia”, band storica fiorentina elegante e coinvolgente.

Il programma prevede dalle ore 20 alle ore 22,30 una selezione musicale dj resident (swing, dance); dalle ore 22:30 alle ore 23,30 ci sarà il live dei Ragazzi Scimmia (swing e rock); dalle ore 23,30 alle ore 24,10 dj set (swing e dance); dalle ore 24,10 alle ore 2 torneranno i Ragazzi Scimmia.

Piazza Indipendenza: Latin Cult. In piazza Indipendenza ci saranno i “Cafe Collettivo Afrotropicale di Fusione Etnica”, a Siena per la prima volta. Il progetto parallelo degli straordinari “Ayom”, band multietnica che negli ultimi due anni ha fatto il pieno di premi grazie a un album di debutto, eponimo, che segna l’evoluzione della world music. Eseguiranno brani dei grandi protagonisti della musica dell’Atlantico, da Cesaria Evotra a Bonga, Susana Baca, Atahualpa Tyupanqui fino a Company Segundo e Clara Nunes. Un viaggio nella musica afro-tropicale a base di cumbia, bossa morna e molto altro.

Il programma prevede dalle 22,30 alle 23,30 Cafe live con latin cumbia e samba; dalle ore 23,30 alle ore 24,10 dj set e, quindi, fino alle 2 di nuovo Cafe live.

Piazza Tolomei: Italian Soul. In piazza Tolomei si esibiranno “The Bluebeters”, una storica band della scena Rock Steady, Soul Ska italiana. Il nome è un richiamo alla Label discografica brittanica Blue Beat Records, famosa per il proprio repertorio Soul Rock Steady. Genere che la band propone sia trasformando classici della musica mondiale che scrivendone di originali in italiano, sempre coerenti con i suoni e le atmosfere delle origini.

Il programma prevede dalle ore 20 alle ore 24,10 selezione in vinile con dj set; dalle ore 24,10 alle ore 2 The Bluebeaters live (Soul rock steady).

Da Piazza del Monte camminando: Marching Band. Piazza del Monte sarà la base di una street band storica: “The Fantomatik Orchestra”. La marching band farà da apripista alle varie piazze offrendo uno spettacolo itinerante e coinvolgente. Un progetto musicale che nasce in Toscana nel 1993 come gruppo funky, suol e rhytm’n bluies con influenzer Etno, Pop e dance.

Il programma prevede itinerari per tutta la città e tutta la notte dalle ore 19,30.

Piazza San Giovanni: Gospel live. In un’atmosfera bellissima, con uno sfondo come il Battistero del Duomo, si esibirà un coro Electro Gospel di 18 elementi, capace di fornire al pubblico una performance ad alto impatto emozionale. I “Vocal Blue Trains”, già ospiti di molti festival italiani di alto livello, saranno i protagonisti di Piazza San Giovanni. Il programma prevede Vocal Blue Trains in concerto dalle ore 22 alle ore 23,30.

Fortezza Medicea, Bastione San Filippo: #Happiness speciale edition. Come negli anni passati sarà il Bastione San Filippo a chiudere le danze con una serata dove la musica di tendenza suonerà fino alle prime ore del mattina (serata ad esaurimento posti). Il programma prevede l’inizio della serata a partire dalle 23:30.

Palazzo Pubblico, Sala del Mappamondo: a partire dalle 7,45 Concerto all’alba all’interno di Palazzo Pubblico in collaborazione con l’Accademia Chigiana. Con le prime luci del giorno le note della la violinista Elisa Scudeller, allieva di Salvatore Accardo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

