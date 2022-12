Siena, riunione tra il sindaco Luigi De Mossi, civici e centrodestra: nasce l'alleanza elettorale

Aldo Tani 23 dicembre 2022 a

Volti sorridenti all’uscita da Palazzo Patrizi a Siena. “Abbiamo tirato una riga sul passato, ora guardiamo solo al futuro”, ha detto Enrico Tucci, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, che ha parlato a nome di tutti i partiti della maggioranza.

Parole che andranno verificate nei prossimi giorni, ma dall’incontro tra civici e forze politiche di centrodestra sarebbe nata un’alleanza in chiave elettorale. Il faccia a faccia è durato circa due ore, ma sarebbero stati sufficienti venti minuti per mettere a tacere le divergenze. Ovvero quelli che hanno visto protagonista il sindaco Luigi De Mossi. Il primo cittadino, che aveva convocato il tavolo, avrebbe ribadito il passo indietro rispetto alla prospettiva di una candidatura. Una mossa che da sola non spiegherebbe l’aria soddisfatta dei partiti al termine del confronto. Verrebbe quindi da pensare che l’uscita di scena di De Mossi faccia il pari con quella di alcune persone a lui vicino, diventate elemento di frattura con l’attuale sindaco. Ci potrebbe essere dell’altro, ad appannaggio delle forze politiche. Solo pochi giorni fa quelle formazioni avevano bocciato Massimo Castagnini come candidato: un nome proposto dalle stesse liste civiche con cui poi si sono confrontati ieri pomeriggio.

Se un’intesa di massima è stata trovata, “sul metodo” ha sottolineato l’ex assessore Leonardo Tafani, andrà affinata nel tempo. I civici si ritroveranno di fronte subito dopo Natale. I partiti potrebbero fare lo stesso. Nel giro di un mese potrebbe arrivare quella sintesi che dovrebbe portare la coalizione a individuare il candidato. Tucci si è sbilanciato a indicare la metà di gennaio come tempistica possibile. A coordinare la componente civica dovrebbe essere Marco Paglialunga. Nell’incontro non sarebbero emersi nomi di profili perseguibili. Non era il momento. Già un’unica via comune, visti i precedenti, non è cosa da poco.

