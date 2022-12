Siena, lavori per 107 milioni su strade, ponti, viadotti e scuole: la Provincia approva il piano

Gennaro Groppa 23 dicembre 2022 a

Il consiglio provinciale ha approvato ieri pomeriggio il bilancio di previsione 2023-2025 e anche il piano triennale delle opere pubbliche. Sono 107 i milioni di euro relativi a interventi programmati dall’ente provinciale per i prossimi tre anni. Riguardano gli ambiti di competenza della Provincia: quindi realizzazione di nuove strade e manutenzione su quelle esistenti, controlli su ponti e viadotti, edilizia scolastica.

Bussagli: "Lavoriamo per gli obiettivi del Pnrr. Interventi per 100 milioni"

Il piano è ampio e ci sono molti soldi a disposizione. Alcuni interventi, soprattutto quelli di edilizia scolastica, potranno essere finanziati con denari arrivati grazie al Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Complessivamente si tratta di investimenti per 40 milioni in tre anni su nuove opere stradali e ponti, per 20 milioni di euro su manutenzioni stradali e per 47 milioni di euro in edilizia scolastica. Molti sono gli interventi in programma nei prossimi anni. Al centro dell’attenzione c’è lo svincolo Monteroni-Monsindoli sulla Cassia, del quale si parla da decenni e per il quale la situazione si è ora sbloccata: la progettazione esecutiva dovrebbe essere ultimata entro il primo semestre del 2023. E poi interventi a Radicondoli, a Radicofani, a Montalcino solamente per citare i più prossimi, che saranno utili e necessari per risolvere frane e situazioni pericolose su arterie stradali.

Spicca l’importante soluzione che riguarda il liceo Piccolomini, la cui sezione economica sociale da tempo è “in esilio” a Montarioso. Grazie alla firma da parte del presidente dell’amministrazione provinciale David Bussagli del decreto per procedere all’acquisizione, in locazione, della porzione dell’immobile di via Tommaso Pendola, la prestigiosa scuola potrà tornare tutta nel centro di Siena, anche se non integralmente riunita nello storico edificio di Sant’Agostino. La distanza tra le due sedi, comunque, è estremamente ridotta. L’ente inoltre si dedicherà a svariate operazioni di edilizia scolastica. Molti degli interventi riguarderanno la messa a norma sismica e antincendio degli edifici o anche il rinforzo dei solai e dei controsoffitti. Tantissimi e diffusi su tutto l’arco del territorio provinciale gli istituti che verranno coinvolti dalle operazioni in rampa di lancio: il Sarrocchi di Siena, il Monna Agnese e il Marconi anch’essi nel comune capoluogo, l’Avogadro di Abbadia San Salvatore, l’alberghiero Pellegrino Artusi di Chianciano Terme, il Roncalli di Poggibonsi, i licei poliziani di Montepulciano.

