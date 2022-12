Siena, allarme Caritas: "A Natale triplicati i bisognosi, ne metteremo a tavola 100"

23 dicembre 2022 a

"Il giorno di Natale accoglieremo a pranzo circa cento persone”. Tanti sono i bisognosi attesi alla mensa della Caritas di Siena, come rivela la referente Anna Ferretti. Questo numero è cresciuto in maniera esponenziale in dodici mesi: “Lo scorso anno il pranzo di Natale fu per poco più di 30 persone. Domenica (25 dicembre 2022) saranno molte di più, quasi il triplo, e tra i cento ospiti ci sono anche i tanti pakistani che si trovano nella nostra città”. Per loro sarà aperto un Cas ad Abbadia San Salvatore, che potrà accogliere alcuni di quelli che si trovano sul territorio, mentre altri 8 sono già ospiti della struttura della Caritas ad Arbia. In tutto, però, questi senza fissa dimora sono tra 70 e 80: per ospitarli tutti servirà un altro Cas, se non due.

“Oltre a loro – prosegue Ferretti – ci sono i bisognosi che vivono soli, che non hanno il riscaldamento e non possono cucinare. Ci sono gli ospiti ucraini nelle strutture e tutte le persone che accogliamo quotidianamente. Ci sono tante sofferenze, che noi cercheremo di alleviare un po’ nei giorni di festa”. Il tentativo è ovviamente quello di rendere queste ore il più spensierate e decorose per tutti. D’altronde sono occasioni di gioia. “La nostra mensa sarà aperta tutti i giorni a pranzo – assicura la referente – e stiamo ricevendo tante richieste per venire a fare da volontari e per dare una mano per i pasti. Ogni giorno avremo 7-8 volontari che si daranno da fare”. Tra di loro ci saranno anche i membri del Rotary Siena. Questo il menu per il pranzo di Natale: pasta al forno, pollo arrosto, contorno, frutta, dolci di Nannini.

Ieri mattina (22 dicembre) proprio Caritas e Rotary Siena si sono ritrovati per un’altra iniziativa di beneficenza e solidarietà: portare agli ospiti delle strutture panettoni e dolci prodotti dal marchio Nannini. Queste due associazioni si sono già prodigate insieme per dare una sistemazione a 8 pakistani ad Arbia: in quel caso, la Caritas ha messo a disposizione la propria struttura per l’accoglienza mentre il Rotary ha acquistato le brande che vengono ora utilizzate da queste persone per dormire.

