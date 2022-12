Siena, la collezione Spannocchi per dieci anni al Santa Maria della Scala: accordo fino al 2031

Aldo Tani 22 dicembre 2022 a

Per dieci anni la Collezione Spannocchi resterà all’interno del Santa Maria della Scala. Comune di Siena, Pinacoteca e la Fondazione che sovrintende il complesso museale, hanno sottoscritto un accordo che prevede il deposito delle opere fino al 2031. Nel documento si prevede, sempre per lo stesso arco temporale, la gestione del Museo archeologico nazionale. Per entrambi è intesa la valorizzazione con azioni che dovranno essere concordate tra le parti.

Un precedente patto tra Comune e la direzione regionale musei della Toscana (dalla quale allora dipendeva la Pinacoteca) era stato siglato nel 2021. La nascita della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, ente gestore dei beni mobili e immobili fino al 2032, ha reso necessaria una revisione. Nell’accordo rientra anche la possibilità di attivare biglietti cumulativi, che prevedono gli ingressi sia al complesso museale che alla Pinacoteca, ma senza specificare in quale modo sia realizzato questo obiettivo. “Con modalità e concreta gestione che viene demandata ad ulteriori specifici accordi specifici da concludersi”, è stato scritto nella delibera. Nella bozza era previsto anche questo passaggio, poi cancellato: “Accordi di reciprocità permetteranno al personale della Pinacoteca Nazionale di Siena e dei musei civici di Siena di accedere ai rispettivi musei gratuitamente”. Per quanto riguarda il capitolo delle risorse, la Fondazione ha a disposizione 350 mila euro all’anno (corrisposte dal Comune), più “un contributo annuale aggiuntivo di ulteriori 250 mila da deliberarsi entro il 31 gennaio di ogni anno”.

Nell’accordo sono previste anche le somme da destinare a Sigerico per tutti i servizi affidati in house. Nel 2023, da bilancio di previsione, sono stanziati oltre 91 mila euro (l’anno scorso erano 745 mila), mentre per gli anni a venire “verranno determinati con ulteriori appositi atti dirigenziali, nei quali potranno essere previsti eventuali aggiornamenti di carattere tecnico ed economico del contratto che si rendessero necessari alla luce dell’anno precedente di attività”. Nella bozza, pubblicata insieme alla delibera (la discussione in giunta risale al 15 dicembre), sono raccolti anche i relativi impegni. “La Fondazione, coerentemente con quanto sancito nel proprio Statuto e come sopra già richiamato – si legge nel testo -, si attiva al fine di realizzare la migliore fruizione di quanto oggetto dell’odierna convenzione e la stessa Fondazione si obbliga all’elaborazione di una nota informativa sulla modalità di realizzazione degli obiettivi che dovrà essere senza ritardo e a cadenza annuale trasmessa alla Pinacoteca per tutte le susseguenti determinazioni”. Tra le prerogative dell’ente di via San Pietro, “Il prestito delle opere presenti nel complesso di Santa Maria della Scala dovrà essere autorizzato dalla Pinacoteca e previa formale comunicazione alla Fondazione ed al Comune, per quanto di competenza”.

