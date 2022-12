Siena, controlli notturni dei carabinieri: 4 patenti ritirate e un giovane denunciato

22 dicembre 2022 a

Lavoro intenso per i carabinieri della Compagnia di Poggibonsi, che hanno intensificato i servizi di controllo sulle strade della provincia, soprattutto nella Valdelsa e nel Chianti, per incrementare il livello di sicurezza stradale sulle principali arterie viarie della zona nord. Durante i fine settimana, infatti, e soprattutto con l’approssimarsi delle festività natalizie, aumenta in modo esponenziale la circolazione, anche notturna, con un conseguente aumento di incidenti e, come testimoniano i controlli dell’Arma, con la rilevata presenza di persone alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o sotto l’influenza dell’alcol.

I militari si sono in particolare concentrati sugli orari notturni, privilegiando le aree con presenza di discoteche e locali specialmente nei comuni di Colle Val d’Elsa e Monteriggioni. I numerosi controlli sono stati resi più efficaci anche con dall’utilizzo degli etilometri in dotazione ai reparti e, in alcuni casi, dall’impiego di unità cinofile per la ricerca di stupefacenti. Il bilancio dei primi 3 giorni di verifiche su strada è stato di 52 persone controllate, a bordo di 36 autovetture. Tra questi, a 4 persone sono state ritirate le patenti perché colte alla guida sotto l’influenza di alcol, risultando positive all’alcoltest.

A Poggibonsi, un giovane di origini straniere, già noto alle forze dell’ordine e colpito da provvedimento di divieto di ritorno nel Comune della città valdelsana, oltre ad infrangere il divieto è stato sorpreso alla guida di un veicolo con patente ritirata e sotto l’influenza dell’alcol, tanto da perdere il controllo del mezzo e danneggiare 4 autoveicoli in sosta. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siena.

