Siena, appicca accidentalmente il fuoco in un cantiere con un mozzicone di sigaretta: denunciato dalla polizia

22 dicembre 2022 a

a

a

Ha appiccato accidentalmente il fuoco in un cantiere con il mozzicone di una sigaretta ma è stato individuato e denunciato dalla Polizia di Stato, un uomo di 38anni, italiano.

Largo Sassetta, le indagini sul delitto continuano. Sequestrato un telefono cellulare

Due giorni fa, a Siena, un incendio ha interessato l’ingresso della sede senese della Banca Nazionale del Lavoro, in Via Vittorio Emanuele. Sul posto, sono intervenuti immediatamente, i vigili del fuoco, e le volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura. Subito, i poliziotti hanno avviato gli accertamenti finalizzati a ricostruire l’accaduto. Attraverso lo studio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, sono così giunti a identificare l’autore della condotta colposa.

Feste e sicurezza, aumentano i controlli della polizia

Uno degli operai impiegati nel cantiere per la ricostruzione della stessa struttura, aveva infatti fumato una sigaretta durante la pausa, gettandone i residui, evidentemente ancora accesi, su materiale cartaceo e plastico lì accumulato per i lavori in corso. Inevitabili le fiamme divampate in breve tempo. L’uomo ha riferito agli agenti di essere convinto di aver spento la sigaretta, ma dopo gli accertamenti del caso è stato denunciato per incendio.

Scrisse "Siete Matti" al centro di salute mentale della Asl. Denunciata 25enne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.