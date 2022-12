Siena, carabinieri di San Gimignano recuperano armi rubate e abbandonate

22 dicembre 2022 a

Recuperate dai carabinieri alcune armi trafugate da una casa nel corso di un furto. E' avvenuto a San Gimignano, dove i militari di stanza nella stazione della città turrita, durante uno dei numerosi servizi svolti nel fine settimana, si sono imbattuti in una cassaforte per fucili aperta e con evidenti segni di forzatura. Trovandosi in una zona periferica del territorio comunale, particolarmente defilata e nascosta, gli uomini in divisa si sono ulteriormente insospettiti e hanno approfondito meglio.

All’interno del mobile abbandonato sul ciglio della strada, nell'erba, c'erano due fucili da caccia, un pugnale e diverse munizioni. Tutto il materiale è stato recuperato e sono stati effettuati i doverosi rilievi investigativi. E' così emerso che le armi provenivano da un furto che si era consumato pochi giorni prima a Certaldo, all'interno di un'abitazione privata.

Al termine delle indagini e di tutte le procedure necessarie, l'arsenale è stato riconsegnato al legittimo proprietario, che lo deteneva regolarmente e che se lo era visto sottrarre insieme ad altri oggetti dagli autori del fatto criminoso.

