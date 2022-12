Siena, Barbetti (Federalberghi): "A Chianciano dopo Capodanno tante strutture costrette a valutare se e come riaprire"

22 dicembre 2022 a

L'aumento dei costi per la crisi energetica si fa sentire con forza sul settore dell'accoglienza, anche se il Senese, a dicembre, ha visto un'impennata di presenze e del giro d'affari che ha riportato ottimismo sulla strada dell'auspicata ripresa.

Anche una città come Chianciano Terme, che fino a tempi relativamente recenti era regolarmente presa d'assalto grazie alla presenza delle terme e a una posizione invidiabile da cui muoversi per spaziare in Valdichiana e in parte della Valdorcia, si trova adesso alle prese con le amarezze scatenate dalla guerra nell’Est. “Per quanto concerne la nostra attività - spiega Daniele Barbetti, presidente di Federalberghi, - il periodo non è dei migliori. La maggior parte delle strutture è chiusa per la pausa stagionale, c’è stato un buon ponte dell’Immacolata e ci sono discrete prospettive per il Capodanno, ma c'è tanta preoccupazione per il dopo. Ci troviamo a fare i conti con la realtà che scaturisce dalla dinamica dei costi energetici: per chi opera nel nostro campo, ma non solo, è un brutto colpo che va a influire in maniera decisiva sulle aperture, che infatti sono fa considerate e vagliate con grande attenzione, e centellinate. Mi confronto quotidianamente con tanti colleghi non solo chiancianesi, e confermo che questa tendenza stritola un po’ tutta la provincia di Siena, ma è comune all’intera Italia. Poi è chiaro, i luoghi di maggiore fragilità, come è Chianciano ma credo che lo sia anche il Senese, lo percepiscono maggiormente. L’affanno, però, è complessivo”.

Intanto, però, arrivano buone notizie per 50 dipendenti delle Terme di Chianciano, realtà che fa parte del gruppo Terme italia insieme a Terme di Saturnia natural destination, Terme di Salice, Monticello Spa & Fit e altre 4 location in fase di sviluppo. I vertici, in considerazione del periodo non semplice che stanno vivendo le famiglie, hanno deciso di assegnare un bonus extra a fine anno per tutte e 250 le persone alle loro dipendenze, un quinto delle quali, come detto, si trovano in provincia di Siena. Ad ognuno 300 euro netti sotto forma di card spendibili in beni alimentari e carburanti. Barbetti, pur non riguardando nello specifico il suo ambito professionale, approva questa scelta. "Nella nostra città - commenta - il numero di dipendenti delle Terme non è banale, rappresentano una parte importante della comunità e ovviamente esprimo la mia soddisfazione per loro e per questa premura che viene loro riservata, di cui a cascata potrà beneficiare anche il territorio".

