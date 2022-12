Festività in sicurezza, incremento dei servizi di prevenzione

22 dicembre 2022 a

Festività in sicurezza a Siena: incremento dei servizi di prevenzione e dei controlli perché il periodo più scintillante dell’anno possa trascorrere sereno e senza eccessi. La Questura è pronta a fronteggiare giorni particolari, predisponendo controlli su vari fronti adeguati a una fase dell’anno in cui tradizionalmente la gente si muove di più in concomitanza con le feste. Il questore Pietro Milone spiega quali saranno i dispositivi per assicurare ai senesi e ai turisti un Natale e un Capodanno sicuri.

“Abbiamo predisposto controlli, con un incremento dei servizi di prevenzione sul territorio. Non ci saranno attività particolari, ma servizi come si fanno sempre durante le festività”.

Capodanno in città ”Dal tramonto all’alba”, ci sarà più gente in centro storico:

“Siena ha scelto di fare delle celebrazioni diffuse, quindi ci sono più piazze coinvolte, ed è chiaro che organizzeremo un servizio confacente a quelle che sono le esigenze. Una manifestazione principale in piazza e altre collaterali, noi saremo presenti con servizi durante le varie manifestazioni”.

Emergenza botti:

“Riserviamo un’attenzione particolare ai botti. Speriamo che la gente sia consapevole ed eviti di utilizzare materiale pirotecnico pericoloso. Ci saranno controlli finalizzati anche alla repressione del commercio illecito”.



Accertamenti mirati sul consumo di alcol e droghe?

“I controlli sul fronte delle sostanze stupefacenti li facciamo tutti i giorni e naturalmente anche durante le feste. Per quanto riguarda l’alcol ci sarà un occhio particolare per Capodanno. Speriamo che soprattutto i ragazzi imparino a bere in maniera consapevole e non abbiano a pentirsi per essersi messi alla guida in stato di ebbrezza o si ritrovino in ospedale per aver bevuto tanto da stare male”.

Baby gang in città, ci sarà un’attenzione particolare in questo periodo nei confronti dei giovanissimi?

“Queste sono situazioni che si contrastano 365 giorni l’anno, fa parte dei nostri compiti di prevenzione. Spero che i giovanissimi il Natale lo dedichino ad altro, non a fare scorribande”.

In vacanza per le feste. Molti partono e torna l’incubo dei furti:

“La città si svuota ma si riempe di turisti. I furti non conoscono periodo, vanno a ondate, ci sono momenti in cui sono di più. Cerchiamo di fare il possibile con un controllo del territorio sempre più capillare ma è difficile arginare fenomeni come questi”.

Come ha trovato la città?

“Siena è una città molto civile e con un considerevole senso civico. E’ molto virtuosa da questo punto di vista. Ci sono i problemi come in tutte le città d’Italia, ma qui l’incidenza di droga e alcol è in misura minore rispetto ad altre realtà”.

