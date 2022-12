Siena, piano per ridurre i tempi di attesa al pronto soccorso: un nuovo ambulatorio all'ospedale Le Scotte

Aldo Tani 22 dicembre 2022 a

Oltre 50 mila accessi nel 2022, 4 mila in più del 2021 (e 10 mila in più del 2020). Numeri che in alcuni momenti dell’anno si sono rivelati insostenibili per il pronto soccorso delle Scotte. Tanto da indurre l’Azienda ospedaliera universitaria a trovare soluzioni alternative per un luogo che richiama utenti anche da altre province. Una di questa è il servizio “See and treat”, destinato a gestire con un percorso differente i casi meno gravi. Il programma è attivo nelle ore diurne, tutti i giorni della settimana, e si svolge in un ambulatorio dedicato adiacente al triage. Dopo questa fase che definisce il caso come trattabile secondo questa metodologia, l’utente viene accolto nella zona dedicata, dove l’infermiere esegue l’accertamento e le necessarie prestazioni adeguate alla risoluzione del problema. I casi dei quali si occuperanno i sanitari sono di natura otorinolaringoiatrica, dermatologica e traumatologica.

“Un significativo volume di casistiche degli accessi appartengono ai codici 4 o 5, cioè codici minori – ha affermato la direttrice sanitaria, Maria Francesca De Marco - Tra questi alcuni casi presentano situazioni cliniche che possono essere risolte direttamente nella zona accoglienza/triage, evitando lunghe attese per gli utenti che presentano condizioni lievi e non urgenti all’arrivo in pronto soccorso. Una soluzione particolarmente utile soprattutto in periodi di sovraffollamento come quello in corso, a causa dell’aumento di casi Covid, influenza e infezioni respiratorie”. I protocolli prevedono anche la possibilità, se necessario, di avviare il paziente ai percorsi “Fast Track”, cioè un modello di risposta assistenziale alle urgenze minori che si presentano in pronto soccorso. Quelli attivi riguardano l’ambito otorinolaringoiatrico e dermatologico. Il primo si applica ai codici 3, 4 e 5, gli stessi codici validi anche nel secondo caso. Per entrambi l’attività è aperta dal lunedì al venerdì, da mattina fino a sera, sabato fino al primo pomeriggio.

“Il modello avviato prevede che dall’attività di triage scaturiscano per i codici minori due accessi distinti, uno per i casi che necessitano di valutazione medica ed uno cui darà risposta il personale dedicato al See and Treat che, tecnicamente, vuol dire ‘guarda e tratta’ – ha evidenziato Maria Serena Beccaluva, direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche - Il personale infermieristico ha effettuato un percorso formativo teorico-pratico e ha partecipato insieme al personale medico del pronto soccorso e delle diverse specialità cliniche, alla stesura di specifici protocolli clinico-assistenziali, appositamente elaborati per la gestione infermieristica di alcune casistiche”.

