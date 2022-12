Siena, l'avvocato del parrucchiere trovato con 6,5 chili di droga: "Difficoltà economiche dietro le sue azioni"

Claudio Coli 21 dicembre 2022 a

Resta in carcere per adesso il parrucchiere 33enne in attività nel centro storico di Siena arrestato venerdì dalla Guardia di Finanza con l'accusa di spaccio di droga. Il giovane è stato trovato in possesso di una ingente quantità di droga, circa 6,5 chili, tra hashish, marijuana e cocaina, quantità destinata, per gli investigatori ad uno smercio del valore di quasi 100 mila euro, che avrebbe avuto una platea, per chi accusa, principalmente di giovani e giovanissimi, visti più volte orbitare intorno al suo salone.

L'uomo è stato portato al carcere di Siena, e la custodia cautelare è stata confermata dopo l'udienza di convalida. Il suo legale, l'avvocato Carla Guerrini, fa sapere di volersi muovere per ottenere una misura cautelare più lieve: “Faremo istanza per un provvedimento meno afflittivo come i domiciliari – spiega – anche per motivi di salute che riguardano il mio cliente. Credo che non ci siano i presupposti per mantenere la custodia in carcere, ovvero il pericolo di fuga, la reiterazione del reato e l'inquinamento probatorio”.

La posizione del parrucchiere resta in ogni caso delicata, vista la grande quantità di stupefacente rinvenuta dalle forze dell'ordine. Una varietà di droghe trovate nascoste, grazie all'ausilio dei cani anti droga, sia in casa del 33enne che nel salone sito dentro le mura cittadine. Prima del “blitz” le Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura di Siena, avevano lavorato sottotraccia con alcuni pedinamenti, insospettiti sia dal via vai di persone intorno al salone sia dalla situazione reddituale dell'arrestato (meno di 5mila euro dichiarati, a fronte di 1500 euro trovati in suo possesso, provento per gli investigatori dell'attività di spaccio). “Dietro a tutto questo c'erano certo delle difficoltà economiche – ha aggiunto l'avvocato Guerrini – ma il mio cliente mi ha assicurato che non ha mai spacciato dentro il suo negozio – sottolinea il difensore – in ogni caso ora studieremo il da farsi e la strategia da approntare”.

