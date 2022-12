Delitto Largo Sassetta, sequestrato un telefono cellulare

21 dicembre 2022 a

Non si fermano le indagini sul caso dell'omicidio avvenuto a Siena in Largo Sassetta, il 26 settembre, che ha visto vittima la signora Annamaria Burrini, 81 anni, strangolata con un laccio di scarpa e rapinata. Un fatto di sangue per cui sono accusati due cittadini ucraini, zio e nipote di 39 e 25 anni, arrestati dalla Polizia dopo ore di frenetiche indagini.

Dopo la recente due giorni di analisi della Polizia Scientifica tra Roma e Firenze su alcuni vestiti sequestrati al 39enne, considerato l'autore materiale dell'omicidio – per trovare la corrispondenza con quelli che gli sono stati visti indossare il giorno della rapina, sfociata in delitto, grazie alle telecamere – la Procura continua con le sue attività di inchiesta per cristallizzare il quadro probatorio. Nei giorni scorsi è stato infatti sequestrato un telefono cellullare, nell'ottica di recuperare possibile materiale, chat o quant'altro, che possa integrare le verifiche.

L'obiettivo degli inquirenti (a seguire il caso è la pm Sara Faina) è confermare intanto la presenza certa dell'uomo sulla scena del delitto – dal momento che lo ha negato in sede di interrogatorio, spiegando di trovarsi nei dintorni – e poi stabilire i gradi di intensità e di coinvolgimento dei due, ancora in carcere, nel colpo finito in tragedia, visto che la nipote, che ha confessato tutto alla Polizia, ha affermato di essere fuggita subito quando ha visto lo zio strangolare la signora Burrini. Una volta raccolti ulteriori elementi sono possibili nuovi interrogatori, e si aspetta nel frattempo anche l'esito dell'esame tossicologico improntato a determinare le quantità di narcotico fatto assumere dalla signora. A difendere gli arrestati, gli avvocati Manfredi Biotti e Francesco Paolo Ravenni.

