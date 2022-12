Siena, Emanuele Montomoli: "Nessun conflitto di interesse tra il mio ruolo a Vismederi e all'Università"

Aldo Tani 21 dicembre 2022 a

Nient’altro che schermaglie. A volte silenziose, altre più rumorose. Forse utili a regolamenti di conti interni, ma prive però dei contenuti che una comunità chiamata al voto si dovrebbe attendere. Per di più non portate avanti dai protagonisti dell’imminente campagna elettorale, che ancora faticano a emergere. A sei mesi dalle amministrative perciò a tenere banco sono la faida interna tra civici e forze del centrodestra, che si ritroveranno di fronte domani pomeriggio, come voluto dal sindaco Luigi De Mossi, o le incertezze del centrosinistra, sempre fermo al nodo primarie. Mentre dal Terzo Polo si osserva da lontano l’evolversi della situazione, studiando quale cavallo prendere in corsa, Emanuele Montomoli è alle prese con “le allusioni” sul conflitto di interessi.

“Non esiste incompatibilità tra il ruolo di docente universitario che svolgo all’Università degli studi di Siena e la mia attività per le aziende del gruppo Vismederi S.r.l. all’interno delle quali ricopro il ruolo di “Chief Scientific Officer”, ha dichiarato il candidato sindaco. “Tale ruolo, di mera consulenza scientifica, è in linea con quanto stabilito ai sensi dell’art. 3 n.4 lett. c ‘Regolamento per il rilascio di autorizzazioni relative al conferimento di incarichi extraistituzionali al personale docente’ e sancito dalla legge 240/2010 all'art. 6, comma 10 – ha quindi aggiunto -. Sottolineo come, sempre ai sensi del già menzionato articolo, la mia attività all’interno delle aziende del gruppo Vismederi può essere svolta addirittura senza essere soggetto ad autorizzazione alcuna e non assume caratteri dell’esercizio del commercio e dell’industria”.

Un richiamo necessario a suo avviso per guardare avanti e concentrarsi sulla campagna elettorale: “Spero con questo di aver chiarito ogni dubbio e che si possa tornare a concentrarsi sul bene di Siena, oggi città fortemente depressa che ha bisogno di ripartire e guardare con speranza al futuro. I cittadini sono stanchi di questi ormai ben noti “giochi di potere” e litigi. La città tutta merita dialogo, trasparenza e serenità”. Resta tuttavia aperto l’interrogativo legato al posizionamento di Montomoli, che rientra tra coloro in attesa di sviluppi. L’impressione è che nonostante il civismo vada per la maggiore, da un fronte a un altro siano i partiti a dettare i tempi. Sebbene anche questi non spicchino per personalità nel prendere in mano la situazione. Fuori dal coro, al momento, la corsa in solitario di Fabio Pacciani. L’unico candidato con un collocamento consolidato. Di fronte alla disaffezione dalla politica, è lecito attendersi un cambio di passo nell’anno che va a iniziare.

