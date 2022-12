Siena, Mps, le motivazioni della sentenza in Corte di Appello che ha prosciolto Mussari, Vigni e Baldassarri: "Nessun rallentamento all'attività ispettiva"

21 dicembre 2022 a

Nessun occultamento negoziale, strumenti forniti per quantificare l'operazione e patrimonio conoscitivo pressoché completo: operazione Alexandria, la mancanza del Mandate Agreement non aveva costituito alcun ostacolo, né un significativo rallentamento, all’attività ispettiva di Banca d’Italia, che al momento dell’ispezione, era stata messa in condizione di conoscere ogni dettaglio negoziale ed economico dell’operazione Alexandria. Con queste motivazioni, depositate il 12 dicembre e illustrate in 15 pagine, la Corte D’Appello di Firenze ha spiegato le ragioni della sentenza emessa il 15 maggio 2022 con la quale sono stati prosciolti con formula piena gli ex vertici di Banca Mps – l'ex presidente Giuseppe Mussari, l'ex dg Antonio Vigni e l'ex direttore finanziario Gianluca Baldassarri - dal reato di ostacolo alla vigilanza, perché il fatto non sussiste, in relazione alla vicenda Alexandria-Mandate Agreement, per la quale in primo grado il Tribunale di Siena gli imputati erano stati inizialmente condannati a 3 anni e 6 mesi.

Come si ricorda poi la vicenda processuale proseguì in Appello, dove le richieste dell'accusa furono inasprite (6 anni per Vigni e Baldassarri, 7 per Mussari): durante il giudizio le difese produssero una serie di contratti tra Nomura e Mps – il deed- relativi all’operazione Alexandria, contratti che erano stati forniti a Banca D’Italia durante l’ispezione e che dimostravano come nulla era stato nascosto all’autorità di vigilanza, visto che da questi contratti era certamente ricavabile il collegamento giuridico e economico-finanziario delle operazioni che avevano consentito la ristrutturazione di Alexandria. Il Deed, come spiegato dai difensori, era stato depositato dalla Consob presso la Procura di Siena insieme alla prova che lo stesso era stato consegnato agli ispettori di Bankitalia durante l'ispezione, prima che il processo di primo grado si fosse concluso, ma, ciononostante tale fondamentale documentazione non fu mai prodotto davanti al Tribunale di Siena.

Il verdetto fu emesso nel dicembre 2017 e gli ex vertici della banca furono assolti “perché il fatto non costituisce reato”, col giudice che riconobbe l’esistenza dell’ostacolo, ma non ritenne dimostrato che gli imputati avessero voluto ostacolare la Banca d’Italia. Una pronuncia contro la quale fu fatto ricorso dai legali difensori e dalla Procura generale, con Mussari e gli altri che chiedevano che la sentenza venisse annullata, a fronte di una assoluzione “perché il fatto non sussiste” (mentre di contro la Procura generale chiedeva che la sentenza venisse annullata ritenendo gli imputati colpevoli del reato di ostacolo alla vigilanza).

La Corte di Cassazione, con sentenza del 29 maggio 2019, rigettò il ricorso del Procuratore Generale, accogliendo il ricorso di Mussari e degli altri imputati annullando la sentenza della Corte D’Appello di Firenze e disponendo un nuovo processo dinanzi al Giudice di secondo grado, al fine di accertare gli imputati dovessero essere assolti per insussistenza del fatto.

“Ci sono voluti ben otto anni – ha commentato l'avvocato dell'ex presidente Mussari, Fabio Pisillo - per accertare un fatto già chiaro all’esito del giudizio dinanzi al Tribunale di Siena. Abbiamo assistito a una richiesta di pena di 7 anni di reclusione, e un appello che reclamava l’aumento dei 3 anni e mezzo irrogati in primo grado; pene richieste per fatto che non sussiste. Oggi è giusto esprimere la massima soddisfazione – aggiunge - giacché un fatto, chiaro sin dall’inizio, è stato giudizialmente riconosciuto come tale era; resta l’amarezza per il tempo trascorso, per i fiumi di parole versate a sostegno di una tesi oggettivamente insussistente, per le sofferenze inferte” conclude.

