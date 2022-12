Siena, la polizia porta doni di Natale ai piccoli pazienti dell'ospedale Le Scotte

20 dicembre 2022 a

La polizia di Stato, rispettando una radicata tradizione di Natale, ha rinnovato il proprio appuntamento per donare gioia e allegria ai piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della donna e dei bambini e della Neuropsichiatria infantile delle Scotte. Con in testa il questore Pietro Milone, gli agenti hanno consegnato doni e tante sorprese ai bambini e alle loro famiglie, oltre che portare gli auguri per le festività ai professionisti dell’ospedale.

A fare gli onori di casa il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, Antonio Barretta, insieme al direttore del Dipartimento della donna e dei bambini, Mario Messina. Oltre ai dirigenti sanitari, alle coordinatrici infermieristiche e ai professionisti del dipartimento, erano presenti Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, Filiberto Maria Severi, direttore della Diagnosi prenatale e Ostetricia, ed Errico Zupi, direttore della Ginecologia.

Il questore Pietro Milone ha spiegato: "Questi bambini devono godere del Natale anche se, sfortunatamente, non possono trascorrerlo a casa. Siamo contentissimi di poter fare questo per loro: rinnovare ogni anno una simile tradizione è un grande piacere per tutti noi. E' sicuramente uno dei momenti più belli e gioiosi di questi giorni". Da parte sua, il dg Antonio Barretta ha voluto ringraziare la polizia di Stato e lo stesso questore: "Bastava guardare gli occhi dei nostri piccoli pazienti e leggere la loro felicità nel ricevere i doni per capire quanto è grande la nostra gratitudine per quanto è stato fatto".

