Siena Jazz e Comune: allo studio un progetto per avvicinare i giovanissimi alla musica

20 dicembre 2022 a

a

a

Siena Jazz, da quasi 50 anni importante realtà culturale italiana e internazionale è al centro di un progetto destinato ai bambini più piccoli con il Comune, che potrebbe vedere la luce nel 2023. L'idea è venuta all'assessore all'istruzione Paolo Benini, che si è subito attivato per gettare le basi. “Io non sono un artista - spiega - ma cerco di sostenere la creatività, dote importantissima. Ultimamente ho voluto portare gli alunni delle materne senesi all'interno del Museo dei bambini per tre giorni. Il 5, 6 e 7 dicembre hanno dormito all’interno della struttura e hanno seguito molte attività e workshop. Anche a seguito di questa esperienza, mi è venuto in mente di proporre una seconda esperienza, stavolta con il Siena Jazz, che potrebbe divenire una vera collaborazione proprio con questa importante parte del Polo musicale".

L'assessore Benini: "Comune e Conservatorio, nessun muro"

Da qui tutto ha preso il via: "Ai primi di dicembre mi era venuta l'ispirazione di fare qualcosa in tema di propedeutica musicale, che anche per i più piccoli è una materia importantissima. Sempre più esperti di pedagogia sottolineano quanto sia fondamentale la fascia d'età che va dai 2-3 anni in poi per intraprendere varie attività per indirizzare verso predisposizioni e interessi fin dalla tenera età. La musica è una delle più importanti realtà che possono essere promosse già in questa fascia, così mi sono confrontato con alcuni pedagogisti, pensando che mettere insieme il Siena Jazz e i bambini poteva essere un modo per introdurli al mondo delle note nel modo più interessante possibile”.

Siena Jazz, la Provincia cerca il candidato



Benini conclude: "Ci siamo messi in contatto con Marina Vermiglio del Siena Jazz, che ha subito abbracciato quest’ipotesi con grande entusiasmo. Siamo adesso alle prime fasi di programmazione degli incontri, ma potrebbero divenire una realtà già nei primi mesi del 2023. Far conoscere ai bambini della scuola materna gli strumenti, la ritmica, le note e tutta la varietà che abbraccia la musica potrebbe portare a una bella collaborazione tra i giovanissimi e gli universitari di varia provenienza, che frequentano il nostro prestigioso Siena Jazz. Sono asset importanti che ci arricchiscono ogni giorno, oltre ad arricchire Siena”.

Caro mensa per non residenti: le famiglie dei bambini si rivolgono al Presidente della Repubblica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.