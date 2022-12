Siena, ultimo brindisi natalizio del sindaco De Mossi: non si parla di politica

Aldo Tani 20 dicembre 2022 a

Un ringraziamento ai presenti, un augurio a Siena per l'anno che sta arrivando e qualche giro di lancette dopo, le attenzioni erano già rivolte al buffet. Il tradizionale saluto natalizio con le autorità ieri sera (19 dicembre 2022), si è consumato nel giro di pochi minuti. Il sindaco Luigi De Mossi nè prima, nè dopo, quando è stato ricercato dalla stampa, ha voluto concedere di più. Nonostante potesse essere l'occasione giusta per fare una sorta di bilancio pubblico, a sei mesi dalla scadenza del mandato. Impossibile di conseguenza trascinarlo dentro l'arena elettorale.

Lui stesso pochi giorni fa aveva deciso di convocare partiti e forze civiche per condividere la "linea programmatica", ma quel capitolo ieri pomeriggio è rimasto lettera morta. È probabile che la situazione sia ancora in evoluzione e che la strategia del "buon padre di famiglia" debba ancora essere metabolizzata. Sembra però che qualche segnale convergente ci sia, perché l'incontro si dovrebbe svolgere in settimana.

Tuttavia, per quanto riguarda le tre forze di coalizione, in superficie nelle ultime 48 ore non si è mosso niente. Sarebbe dovuta arrivare una risposta alla convocazione, ma non è stato così. E probabilmente non arriverà più. Resta l'assenza nella sala del Mappamondo dei rappresentanti politici di maggioranza. Nessun consigliere comunale è stato avvistato. Il brindisi della pace è rimandato.

