Siena, alta velocità: stazione di Chiusi verso la cancellazione, il caso arriva in Parlamento

19 dicembre 2022 a

a

a

Stop alla fermata dell’alta velocità alla stazione di Chiusi, che dunque, dopo i buoni risultati estivi, deve rinunciare a vedere il Frecciarossa fare tappa tra i propri binari. Il caso, però, è destinato a non passare inosservato, e infatti, oltre che in Regione, finisce anche in Parlamento sotto forma di intervento durante il question time alla Camera che sarà presentato dal deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti.

Il sindaco Sonnini: “Alta velocità ok ma con infrastrutture. La stazione deve essere una vera opportunità per tutta la provincia”

“Cosa intende fare la Regione Toscana dopo che Ferrovie ha deciso di sopprimere la fermata dell’alta velocità alla stazione di Chiusi? Stiamo preparando una mozione per chiedere che la Regione sostenga economicamente il mantenimento della fermata a Chiusi. Abbiamo già interessato il Ministero dei Trasporti” spiegano in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Francesco Torselli e il consigliere regionale Fdi Alessandro Capecchi, vicepresidente della Commissione Trasporti.

Stazione di alta velocità Umbria-Toscana: c'è la bozza del piano per la Medioetruria

“Non dobbiamo dimenticare che la stazione di Chiusi, per la quale sono previste due fermate quotidiane garantite da Ferrovie, ha ricevuto importanti investimenti per adeguarla ad accogliere la linea ad alta velocità ferroviaria - sottolineano in una nota congiunta Torselli, Capecchi e anche Michelotti - Già lo scorso anno Ferrovie dello Stato aveva dichiarato l’insostenibilità economica della fermata, con la proroga del servizio a scopo di verifica, ma tale periodo si sta concludendo. E dato che la linea alta velocità prevede alcune tratte in regime di concorrenza, chiediamo alla Regione e all'assessore Baccelli se la tratta, con relativa fermata a Chiusi, sarà comunque rimessa a gara tra i vari operatori del servizio”.

Frecciarossa, Bettollini: "Collegamenti diretti con Siena e Valdorcia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.