Siena, aggressione nella notte di Halloween fuori da un locale: carabinieri individuano e denunciano 6 giovani

Nella notte di Halloween, fra il 30 ottobre il primo novembre, era scoppiata una rissa nei pressi di una discoteca in Valdarbia, con un ragazzo ingiuriato e aggredito anche con insulti razziali. Adesso i carabinieri di Monteroni hanno individuato i 6 giovani che avrebbero dato origine al brutto episodio e li hanno denunciati all'autorità giudiziaria.

Al termine della serata nel locale, intorno alle 4 del mattino, due degli avventori, che avevano trascorso ore di divertimento con un gruppo di amici, sono stati avvicinati all'esterno da alcuni coetanei che, con atteggiamento esuberante, dapprima avrebbero insultato uno dei due, di colore, con frasi ingiuriose relative alla sua pelle e, successivamente, avrebbero aggredito il malcapitato con colpi al viso e alla testa, tanto da causarne la caduta a terra. La seconda vittima è intervenuta in soccorso ma, nel tentativo di difenderlo, sarebbe stata a sua volta colpita, tanto che è stato necessario l’intervento di altri ragazzi che hanno assistito alla scena per farli desistere. Dopo pochi minuti, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe avvenuta una nuova aggressione: le due vittime, infatti, che avevano raggiunto nel frattempo un venditore ambulante di panini, sarebbero state nuovamente accerchiate dai medesimi assalitori e, soprattutto il ragazzo di colore, avrebbe ricevuto nuovi insulti razziali. Il compagno, nuovamente intervenuto per difenderlo, ha riportato lesioni al volto e alle costole.

Ad allertare i militari sono stati gli altri giovani presenti che hanno assistito alla aggressione, ma al loro arrivo i rei si erano già dati alla fuga. Diversi però sono stati i testimoni oculari che hanno riferito ai carabinieri quanto accaduto quella notte, aiutando gli inquirenti a ricostruire l’accaduto. Al termine degli accertamenti, sono stati identificati sei giovani ritenuti responsabili di condotte penalmente rilevanti. Si tratta di italiani, tutti di età compresa tra i 19 e 22 anni, che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siena poiché indiziati di rissa e lesioni personali, aggravata per aver commesso il fatto con la finalità di discriminazione razziale.

