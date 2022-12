Siena, piano strutturale, l'assessore Capitani: "Pronti ad avviare la fase di partecipazione con incontri pubblici"

19 dicembre 2022 a

a

a

L’attuale amministrazione comunale di Siena avvierà a breve il percorso di partecipazione che è alla base di quello che sarà il prossimo piano strutturale. È questa l’intenzione di chi fa parte dell’attuale giunta comunale, a dimostrazione del fatto che l’attuale amministrazione intende essere operativa fino alla fine del mandato. Non c’è ovviamente il tempo per redigere il nuovo regolamento comunale, che probabilmente potrà essere ultimato nel 2024. L’ultimo venne realizzato nel 2007, ormai quindici anni fa. La giunta non vuole tuttavia lasciare niente di intentato e dopo l’approvazione del piano operativo, realizzato e votato quando l’assessore delegato era Francesco Michelotti, oggi divenuto deputato della Repubblica italiana, è ora il momento di scendere nel particolare e pensare al prossimo piano strutturale.

L’assessore comunale che è oggi competente al riguardo, vale a dire Michele Capitani, vuole dunque proseguire nella linea e nel solco tracciati dal suo predecessore Michelotti, anch’egli esponente di Fratelli d’Italia. Come ha dichiarato in quella che è stata la sua prima intervista da assessore al Corriere di Siena “mancano pochi mesi alla fine del mandato ed è necessario entrare subito nella materia”. Nella stessa intervista Capitani ha affermato che “dobbiamo completare, in breve, l’azione urbanistica del piano operativo attraverso varianti che lo migliorino, sempre nell’ottica di salvaguardare le esigenze della città”.

La fase partecipativa è propedeutica al lavoro che sarà realizzato successivamente e riguarderà e comporterà vari incontri con i cittadini e le associazioni. Dichiara l’assessore Capitani: “La fase partecipativa è cruciale e vogliamo realizzarla nei prossimi mesi – afferma l’esponente della giunta guidata dal sindaco Luigi De Mossi. – In questo modo quella che sarà la nuova amministrazione comunale, dopo le elezioni amministrative della prossima primavera, si ritroverà questo step già effettuato. Abbiamo intenzione di dare vita a vari incontri, in più zone della città, e di confrontarci con l’ambiente economico e produttivo senese, con associazioni, contrade, realtà del terzo settore. Il tutto dovrà essere armonizzato con il piano della viabilità, che è di competenza dell’assessorato ai lavori pubblici, e dovrà tenere conto del lavoro effettuato per il piano operativo. Per quel che riguarda il piano strutturale inizieremo a fare una mappatura delle varie situazioni cittadine, ovviamente il lavoro entrerà nel vivo successivamente, nella fase seguente. Ma così la prossima amministrazione non partirà da zero e si troverà un lavoro già avviato”.

Tante saranno le situazioni da analizzare in città. Dalla ricerca di “un’area produttiva” nel territorio comunale ancora da individuare a vari interventi da prevedere e mettere in programma. Per quel che riguarda uno di essi il lavoro è già stato avviato: in via Nino Bixio, negli ex locali Telecom, nasceranno dei nuovi studi medici. Un servizio in più per i cittadini. Verrà inoltre prevista la possibilità di recuperare contenitori oggi dismessi e non utilizzati: una tendenza e un desiderio, questi, sempre presenti nelle varie amministrazioni alla guida della città. L’assessore Capitani parla anche dei lavori che riguardano la Esselunga: “Termineranno nel 2024 – dichiara l’esponente della giunta. – Credo che sarebbe anche opportuna una visita della commissione assetto del territorio per valutare lo stato dei lavori”.

