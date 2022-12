Siena, Whirlpool: l'11 gennaio il Gruppo incontra i sindacati

18 dicembre 2022 a

La situazione è assolutamente contrastante alla Whirlpool di Siena. E per varie ragioni. In primo luogo è in corso la trattativa per la possibile vendita degli stabilimenti della multinazionale statunitense nell’area Emea, quindi in Europa, Medio Oriente e Africa (dove il gruppo americano detiene tra il 18 e il 20% delle quote di mercato). E sono due i gruppi che stanno dialogando con i vertici internazionali di Whirlpool: i turchi di Arcelik (che dagli americani hanno già acquisito gli stabilimenti in Russia e che avrebbero anche visitato, notizia mai smentita, lo stabilimento senese di viale Toselli) e i cinesi di Midea. Tuttavia i dati che arrivano per il gruppo statunitense non sono negativi, a differenza di ciò che negli ultimi mesi è avvenuto complessivamente per il comparto.

Situazione contrastante anche nel sito senese. Perché in viale Toselli nel 2022 verranno prodotti circa 120 mila pezzi in meno rispetto allo scorso anno. Ne saranno prodotti circa 400 mila quest’anno, mentre nel 2021 erano stati 520 mila. E d’altronde nella fabbrica senese dopo tre anni si è tornati a fare ricorso agli ammortizzatori sociali ed il sito è rimasto chiuso per una settimana per mancanza di lavoro prima ad agosto, poi anche a settembre e infine pure a novembre. Tuttavia il mercato statunitense continua a dare buoni risultati: le richieste che arrivano dagli States e che vengono realizzate con la produzione di congelatori in viale Toselli continuano ad essere alte e importanti. Come avviene ormai dal 2020 in avanti. Il sito senese si dimostra ancora strategico in questo senso.

Gennaio sarà un mese cruciale per varie ragioni. Perché il gruppo farà il punto sulle trattative in corso con Arcelik e con Midea. E perché Whirlpool renderà noti anche quelli che saranno i piani dell’area Emea (sempre che non vengano rapidamente venduti gli stabilimenti) per il 2023. Per l’11 gennaio il gruppo ha convocato una riunione con le organizzazioni sindacali, quella data è quindi già segnata in rosso nel calendario. Mentre è già stata fissata una conferenza stampa per il 26 gennaio nella quale il gruppo renderà noti i propri piani e programmi. Intanto il ceo di Whirlpool Marc Bitzer si troverebbe in questi giorni proprio in Italia per motivi di lavoro mentre nella prossima settimana è atteso in Germania.

E a proposito di elementi in controtendenza. Il settore degli elettrodomestici ha fatto registrare negli ultimi mesi un -20% di vendite nell’area Emea. Ma i dati di Whirlpool sono invece positivi. Il gruppo, solo per fare un esempio, ha recentemente raggiunto anche il 30% delle vendite nel mercato francese, dimostrando la competitività e la qualità dei propri prodotti.

E ancora: Whirlpool ha in corso delle trattative per la vendita dei propri stabilimenti anche in Europa, eppure gli americani hanno investito nell’area Emea la bellezza di 85 milioni nel corso del 2022 e hanno (o avrebbero) programmato altri investimenti per il 2023 e per il 2024. Si parla, ad esempio, di investimenti per 30 milioni di euro solamente nel sito produttivo Whirlpool di Varese.

Il quadro sarà certamente più chiaro a gennaio. Commenta Massimo Onori, appena confermato segretario generale della Fiom Cgil di Siena nel corso del ventottesimo congresso provinciale di categoria che si è svolto al Palace Hotel Due Ponti di Siena: “La convocazione del coordinamento nazionale da parte della Whirlpool per l’11 gennaio sarà finalmente un importante momento di confronto, dopo mesi di notizie lette tramite comunicati stampa, per capire quali saranno le intenzioni della multinazionale sull’area Emea. Dal gruppo mi attendo per l’appunto maggiore chiarezza e la possibilità di aprire un confronto e di capire qualcosa in più sulle trattative in corso. Se Whirlpool nella circostanza ci comunicasse l’intenzione e la decisione di non vendere gli stabilimenti dell’area Emea ci aspettiamo di conoscere dalla multinazionale il piano industriale per i prossimi anni”.

