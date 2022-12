Siena, i pici di Celle sul Rigo diventano un marchio collettivo. Presentazione con il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio

18 dicembre 2022 a

“Le tradizioni e i prodotti enogastronomici rappresentano spesso l’anima di un territorio e meritano di essere valorizzati al meglio, come Celle sta facendo con i suoi pici. Per un piccolo borgo, riscoprire queste ricchezze rappresenta una grande opportunità per fermare lo spopolamento e attrarre turisti e imprenditori. Sono contento di poter partecipare alla presentazione del marchio collettivo che da oggi identifica i pici di Celle sul Rigo. Consegniamo questo risultato nelle mani dei cittadini cellesi e di chi, insieme a loro, vorrà investire nella promozione del prodotto e di tutto il territorio. La vera sfida inizia adesso”. Si è aperta così, con le parole del vicepresidente del Senato della Repubblica, Gian Marco Centinaio, che è intervenuto in diretta streaming, la presentazione del Marchio Collettivo “Pici di Celle”, presentato il 17 dicembre, nella sala del Teatro della Filarmonica di Celle sul Rigo, a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena.

Per questo piccolo borgo toscano, che conta sempre meno anime e solo due ristoranti, con la registrazione del Marchio Collettivo “Pici di Celle” si è voluto tutelare un prodotto divenuto famoso, soprattutto nelle Terre di Siena, che ha già ricevuto, nel 2013, il Premio Touring. Il marchio, la cui titolarità è della Società Filarmonica di Celle sul Rigo, come specificato nel regolamento, potrà essere utilizzarlo a chi ne farà richiesta, alla condizione di realizzare i pici a Celle, secondo le regole stabilite dal disciplinare, regole “segrete” della tradizione cellese. Il marchio, realizzato gratuitamente da Vincenzo Amato, graphic design, che ha sposato una cellese ma come ha affermato nel presentare il suo progetto “sposando una cellese ho sposato tutta Celle”, è stato pensato sulla base di alcuni principi: sostenibilità e circolarità, nell’intento di connettere aspetti economici, ambientali e sociali, il lavoro di tante persone con unico obiettivo. “Disegnare un logo vuol dire lavorare per schemi e sintesi ed ho rappresentato la manualità del lavoro dei pici e il simbolo del territorio: il campanile di Celle, antesignano del territorio e del borgo. Un marchio a due colori: nero e giallo, colore quest’ultimo che ricorda il grano e la farina, interpretati per dare identità e futuro di questo prodotto”.

Alla presentazione alla stampa e alla collettività, dopo l’intervento di Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato (in diretta streaming), è intervenuta la Sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti che, nel sottolineare il percorso iniziato nel 2021 che ha portato alla registrazione del Marchio Collettivo, ha ribadito: “Celle sono i pici e i pici sono Celle: una tradizione di cui è difficile capirne l’evoluzione storica, ma il fatto che oggi i pici siano conosciuti ovunque lo dobbiamo alla lungimiranza di chi negli anni tra il 1969 e 1970 hanno dato corso all’appuntamento annuale con la ‘Sagra dei Pici di Celle’, portata avanti con amore e passione da più di cinquant’anni. Questo marchio, il cui percorso ci è stato indicato dal dottor Oreste Gerini, per questo luogo rappresenta la speranza per far rinascere il borgo e dargli un futuro. Oggi abbiamo una grande possibilità, anche grazie alle scoperte archeologiche di San Casciano dei Bagni che ci hanno portato all’attenzione dei media mondiali, occasione unica anche per chi vorrà investire in queste terre”. Al termine è intervenuto Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana affermando che: “I cinquanta anni della Sagra dei Pici di Celle rappresenta una festa per tutta la Toscana. L’autenticità di questo prodotto testimonia la capacità attrattiva dell’agroalimentare in Toscana e la sua tutela e la valorizzazione riguardano non solo Celle sul Rigo, ma tutta la regione Toscana. Ringrazio Agnese Carletti per l’attenzione posta, che si integra, ai grandi straordinari rinvenimenti archeologici, che rappresentano la testimonianza del terzo millennio della Toscana”.

