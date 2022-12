Siena, il professore di pediatria Mario Bellieni: "Influenza nei bambini, ecco come riconoscere i sintomi"

Carlo Pellegrino 19 dicembre 2022 a

“Stiamo vivendo una fase di emergenza. Non per la gravità della malattia che colpisce i piccoli pazienti, ma per la numerosità degli accessi al pronto soccorso e al reparto di pediatria, che stanno provocando un sovraffollamento”. Carlo Bellieni, professore di pediatria all’università di Siena, pediatra neonatologo dell’Aou Senese, membro del comitato regionale di bioetica e apprezzato saggista, è un esperto a tutto tondo delle patologie dei bambini: a lui il compito di descrivere l’attuale impatto dell’influenza in provincia di Siena.

Professore, quali sono le conseguenze di questo sovraffollamento?

“I tempi di attesa per i bambini si allungano, ma restiamo comunque in grado di curare tutti e questo è l’aspetto più importante”.

Cosa si può fare?

“Occorre una maggiore collaborazione con il territorio, quindi con i pediatri di famiglia. Attraverso la prevenzione e l’educazione si possono riconoscere i sintomi ed evitare errori che poi ingolfano l’ospedale: da una parte ci si allarma troppo e si portano i bambini al pronto soccorso, dall’altra c’è il rischio di sottovalutare i campanelli d’allarme”.

Che tipo di errori vengono commessi?

“Valutazioni fai da te. Per esempio utilizzare un saturimetro per adulti sui bambini e inserire un ditino in una strumentazione non adatta. Il valore sarà sicuramente alterato e provocherà un giusto allarme da parte dei genitori. Per questo è sempre necessario chiedere al pediatra e seguire le sue indicazioni”.

Quali sintomi devono allarmare?

“I genitori devono preoccuparsi in caso di torpore, quando il bambino non si sveglia o si sveglia con difficoltà. E quando ha disappetenza, il che non significa preferire un cibo a un altro, ma mangiare meno o addirittura smettere di mangiare. Questi possono essere considerati sintomi patognomonici che possono indirizzare verso qualcosa di serio; poi ce ne sono altri più comuni come febbre, raffreddore e tosse. E ovviamente è diverso se la febbre colpisce un bambino di dieci anni o di due mesi”.

Quanti bambini sono attualmente ricoverati e di cosa soffrono?

“Il quadro cambia giornalmente, ma siamo sempre vicini alla capienza del reparto, quindi superiore ai venti bambini. Che sono in cura per bronchioliti, polmoniti e influenze”.

E il Covid?

“Il Covid al momento non ci sta dando preoccupazioni. Spesso si scoprono positività per caso, magari quando un bambino è caduto sbattendo la testa ed è stato portato al pronto soccorso: spesso è un’infezione che si manifesta in forma asintomatica. Questo, ovviamente, vale in bambini sani, che non hanno altri problemi: in piccoli pazienti più deboli o con problematiche polmonari il decorso può essere diverso. Anche in questa fase il Covid è una minaccia più per i nonni che per i nipotini, la prevenzione resta sempre consigliata. E c’è anche una considerazione da fare”.

Quale?

“Quando un bambino va all’asilo frequenta un luogo in cui è più facile prendere un’infezione: è un dato di fatto. Come del resto è normale che un bambino debba stare insieme ad altri bambini, quindi questa è una situazione con la quale è necessario convivere. Casomai è lecito chiedersi se sia giusto che i genitori debbano tornare a lavoro così rapidamente dopo la nascita di un figlio: un ambiente familiare, almeno nei primi mesi di vita, è sicuramente più isolato e sicuro”.

Nei primi anni di vita è più pericoloso il Covid o l’influenza?

“Direi che in genere è più fastidiosa l’influenza, anche se non mancano segni importanti del Covid nei più sfortunati”.

Consiglia di vaccinare i propri figli?

“Consiglio di seguire le linee guida. Il vaccino contro il Covid è raccomandato a tutti sopra i cinque anni di età e solo in caso di fragilità anche sotto i cinque anni. Il vaccino antinfluenzale è raccomandato a tutti dai sei mesi di vita. Ovviamente possono esserci controindicazioni personali ed è sempre necessario un confronto con il proprio pediatria di famiglia”.

Quanto sta pesando la pandemia Covid sul picco attuale di influenza?

“Negli ultimi due anni abbiamo avuto un autentico boom di bronchioliti. Le mamme così isolate non sono entrate in contatto con il virus e non hanno trasmesso gli anticorpi al nascituro: di conseguenza i figli sono molto più sensibili nei primissimi anni di vita”.

Cosa pensa dell’uso delle mascherine per i più piccoli?

“Che se i bambini non usano la mascherina laddove non è obbligatorio è normale. Ma che se in una classe c’è un bambino fragile allora usare la mascherina dovrebbe essere una regola, oltre che un obbligo morale, per proteggere il compagno più debole”.

