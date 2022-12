Siena, all'asta anche rifugi anti-aerei della Seconda Guerra Mondiale e ville secolari

Gennaro Groppa 18 dicembre 2022 a

a

a

Ci sono vari beni nel territorio della provincia di Siena che cercano una risistemazione e valorizzazione futura. Tutti sono stati o sono ancora nelle proprietà del demanio, che ha cercato la vendita diretta oppure l’accordo con enti territoriali che ne assumessero la proprietà per un rilancio di queste varie strutture.

Asta online a scopo benefico, opere anche di chi ha realizzato Drappelloni e Masgalani

Tra i beni in questione ci sono terreni, edifici (come quello che per tanti anni è stato il negozio di elettrodomestici Perinti), ville secolari e anche dei rifugi anti-aerei della seconda guerra mondiale. L’elenco è lungo. Della Villa delle Volte Alte (foto) il Corriere di Siena ha già scritto: una dimora nobiliare cinquecentesca (fu costruita nel 1505) che da tempo cerca una valorizzazione e per la quale adesso sono arrivate ben tre offerte di acquisto. La struttura è situata a Costalpino e può avere un futuro in un’ottica turistico-ricettiva e culturale. Trovare un acquirente sarebbe un bel colpo: ma pare che si stia finalmente andando proprio in questa direzione.

All'asta 400 tonnellate di compost. L'assessore Buzzichelli: "Prodotto di grande valore"

Tra i beni in questione ci sono terreni nelle vicinanze di viale Toselli a Siena e altri a Montepulciano, un terreno a Poggibonsi vicino al torrente Staggia, un altro a Torrita di Siena, terreni e fabbricati a Chiusdino, un’area verde a Monteriggioni. Una particolarità riguarda due rifugi anti-aereo che furono utilizzati nel periodo della seconda guerra mondiale e che si trovano nel territorio comunale di Monteriggioni: uno è situato a Uopini, e negli anni del conflitto era a disposizione degli abitanti dell’area, e l’altro è a Monte Celso, dove si trovavano alcuni edifici religiosi che all’epoca erano abitati da suore. Si tratta di cunicoli e grotte sotterranee per le quali si ipotizzano alcuni soluzioni e possibilità, in realtà di non semplice realizzazione, per il loro recupero e riutilizzo.

All'asta l'edificio di uno storico negozio acquistato dal Comune

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.