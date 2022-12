Siena, elezioni 2023: De Mossi convoca liste civiche e partiti di centrodestra

18 dicembre 2022 a

Una mossa che appare lontana dalle sue corde. Lui, seduto a capotavola, a orchestrare le strategie di forze civiche e partiti. Il sindaco Luigi Mossi presto (la data dell'incontro è ancora da stabilire) si troverà a giocare questo ruolo per condividere “la linea programmatica” con l’obiettivo di “coordinare e stabilire tutti insieme modalità e scelte, tenuto conto dell’opportunità di riservatezza nelle delicate fasi iniziali”.

Un'esigenza che sembra dettata più dalla carica ricoperta che dalla volontà di fare da intermediario tra le parti. Però, dopo l'uscita dei civici sulla possibile candidatura di Massimo Castagnini, era quasi inevitabile che il sindaco si muovesse. Lui stesso ha assecondato questo passo in avanti: d'altronde il presidente di Sigerico è uno dei suoi uomini più fidati. Poi, una volta che l'ulteriore tentativo di "stanare" le forze politiche aveva riscosso l'eco dovuto, si è posto al di sopra delle parti, convocandole. Sul campo però la frattura resta marcata.

Elezioni 2023: De Mossi non cercherà la ricandidatura a sindaco: "Non sono né un irresponsabile né uno che scappa. Ma preferirei di no"

Il rilancio di Castagnini, ad appena quattro giorni di distanza dalla rinuncia a un bis da parte di De Mossi, è il segnale di voler presidiare l'area elettorale. Pur senza velleità di voler portare quel nome sulla scheda a giugno, perché troppo in continuità con quel gruppo di potere che pian piano ha allontanato i partiti dal primo cittadino. Però, questa "forzatura" è in perfetta linea con le dichiarazioni del sindaco nel giorno del suo passo di lato. Quando ha legato la sua disponibilità solo a "casi estremi", prima di aggiungere "preferirei di no". Consapevole che non sarebbe stato ricercato, ma deciso a mettere i professionisti della politica di fronte alle proprie responsabilità. Da allora i movimenti dei partiti sono stati quasi impercettibili. Il dissenso su Castagnini è stato immediato, ma è stato veicolato in maniera quasi silenziosa. E comunque non in modo unitario. Quella compattezza che sembrerebbe l'unica risposta possibile in questo momento, anche per ribadire la supremazia dei partiti in questa corsa elettorale. In questa fase gli occhi sono rivolti soprattutto a Francesco Michelotti. Il deputato di Fratelli d'Italia, per il peso del partito, è giocoforza la figura di riferimento della coalizione. Tuttavia, impegnato a inserirsi nei meccanismi romani e con una manovra finanziaria che sta mettendo alla prova il Governo Meloni, è rimasto nelle retrovie. Anche Lega e Forza Italia sono stati abbastanza guardinghi. Il forzista Lorenzo Lorè ha recentemente dichiarato che il partito ha "il suo nome". Come a voler rivendicare un ruolo nelle trattative all'interno della coalizione. Non c'è dubbio che sotto la superficie le forze di centrodestra stanno cercando un riferimento al quale affidare il post De Mossi. Sicuramente un civico, che però non si porti dietro figure ingombranti. Impresa non semplice, perché più il tempo passa, più si rischia di dover rincorrere. Non solo gli avversari, ma anche i presunti alleati.

