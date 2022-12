Siena, finisce all'asta l'edificio di uno storico negozio acquistato dal Comune

Gennaro Groppa 18 dicembre 2022 a

Tra i beni che erano di proprietà del Demanio e che sono passati di mano ci sono il negozio e l’abitazione Perinti, storico negozio di elettrodomestici allo Stellino, in via Fiorentina, che per tanti anni è stato il punto di riferimento dei senesi per acquisti tecnologici e per la casa di vario tipo. Si cercano uno o più investitori che mettano sul piatto la cifra di 360 mila per l’acquisto del bene e per, quindi, risistemare e valorizzare l’edificio. L’esercizio commerciale è chiuso ormai da tempo, con la scritta sopra all’edificio che ricorda il nome di quella che era l’attività che è ormai scolorita per il passare degli anni e che rende più triste la vista di un grande edificio oggi inutilizzato alle porte della città. Il prezzo a base d’asta è di 360 mila euro e l’immobile viene descritto, nei documenti del lotto del tentativo di vendita, come “fabbricato ad uso commerciale posto su due livelli, con una superficie commerciale complessiva pari a 417 metri quadrati”.

La vicenda va ormai avanti da anni, dopo il fallimento dell’attività che ha portato ad avere ad oggi l’edificio abbandonato in una delle vie di comunicazione più trafficate del territorio comunale della città, nella parte nord di Siena e a pochi passi dalle vie di accesso per l’Autopalio. L’impegno per dare una sistemazione e una valorizzazione anche a questo contenitore prosegue, nella speranza che qualche imprenditore possa presentare l’offerta giusta per dare un futuro di tipo commerciale al complesso. Il recupero di contenitori dismessi, specie se abbandonati a poche centinaia di metri dal centro storico cittadino, è d’altronde un punto rilevante nell’ottica del pensare alla città del domani. L’ex negozio Perinti è ovviamente molto noto dai senesi, l’area è molto abitata, vissuta, frequentata e trafficata; nella zona ci sono vari parcheggi e posti auto. Qualche imprenditore potrebbe quindi giudicare e ritenere vantaggioso un investimento di questo tipo.

Nella zona potrebbero verificarsi nei prossimi anni due importanti riqualificazioni: una è quella relativa all’ostello della gioventù, che si trova a pochissimi passi dall’ex negozio Perinti e che dopo numerosi tentativi di vendita è stato aggiudicato e adesso sarà riqualificato, anche con nuovi interventi di ammodernamento e di risistemazione, e poi rimesso a disposizione della collettività ancora, come era in passato, in ottica turistico-ricettiva. Il colpo in quel caso è stato messo a segno dall’Istituto delle vendite giudiziarie di Siena e Arezzo, che alla fine ha trovato un acquirente. E poi per l’appunto ci sono il negozio e l’abitazione Perinti. Che il Comune di Siena ha prima ripreso dal Demanio e ha adesso messo in vendita. Se andassero in porto entrambe queste operazioni l’area di via Fiorentina potrebbe presentare un aspetto e un volto differenti, con una struttura ricettiva ampia come l’ostello della gioventù che può adesso tornare a disposizione e con un ampio contenitore commerciale che potrebbe riaprire le proprie porte ai senesi e ricominciare un’attività.

