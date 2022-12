Siena, Mps: Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Profumo, Viola e altri due ex dirigenti

17 dicembre 2022 a

Una nuova tempesta giudiziaria si staglia all’orizzonte per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente e l’ex amministratore delegato di Banca Mps, già condannati in primo grado per la contabilizzazione errata della prima semestrale 2015. Gli inquirenti questa volta si sono concentrati su un periodo più ampio, i bilanci dal 2014 al 2016, soffermandosi sulla contabilizzazione dei crediti deteriorati.

Altri sette indagati per i crediti deteriorati

La stessa richiesta è stata avanzata nei confronti di Massimo Tononi, altro ex presidente dell’istituto di credito senese, e di Arturo Betunio, allora dirigente incaricato della redazione dei documenti contabili. I quattro erano già destinatari dell’avviso di chiusura delle indagini preliminari,firmato dai pm Roberto Fontana e Giovanna Cavalleri. “Sono tranquillo. Ho operato correttamente, nel pieno rispetto del (mutevole) quadro normativo e sempre nell'ambito di un proficuo e condiviso confronto con le autorità di controllo”, ha fatto sapere Profumo, a seguito della notifica. Tra le ipotesi di reato, a vario titolo, false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato.

Nella nota del procuratore capo Marcello Viola viene evidenzianti chiaramente che “È stata separata la posizione della persona giuridica Banca Mps che verrà definita separatamente”. Frasi che non suonano particolarmente rassicuranti, dal momento che sembrano implicare, sullo sfondo, la possibilità che questa vicenda dia luogo a ulteriori richieste di risarcimento nei confronti di Rocca Salimbeni, impegnata in questo momento in una fase particolarmente complessa e delicata per disegnare il proprio futuro.

